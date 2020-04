ZorgSpectrum opent centrum voor ouderen met coronabesmetting

Veertig cliënten van ZorgSpectrum kunnen op korte termijn terecht in een speciaal centrum voor ouderen die besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om de locatie Het Haltna Huis in Houten.

De afdeling waar cliënten met een (vermoedelijke) coronabesmetting verblijven, ligt afgezonderd van de appartementen. Medewerkers die in het coronacentrum werken, worden niet ingezet op de overige woonlagen.

Revalidanten

De eerste cliënten zijn inmiddels opgenomen in het centrum. “Op dit moment verblijven er nog revalidanten”, zegt bestuurder Vivian Broex. “We vinden het belangrijk dat deze cliënten hun revalidatietraject bij ons kunnen afronden. We kunnen geleidelijk uitbreiden naar veertig plaatsen om aan de maatschappelijke vraag te voldoen.”

Benodigde plekken

Het centrum voor besmette ouderen kwam tot stand met met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de VRU (veiligheidsregio Utrecht). Zij berekenen hoeveel plekken er nodig zijn in de provincie. Nieuwe cliënten worden door huisartsen, ziekenhuizen of thuiszorgorganisaties aangemeld via het Zorgcoördinatiecentrum voor de regio Utrecht.