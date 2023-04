ZorgSpectrum sluit zich aan bij ouderenzorgnetwerk

Hiermee zet het ONUe de volgende stap op weg naar toekomstbestendige ouderenzorg. ONUe is een netwerk van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en gedragswetenschappers werkzaam bij AxionContinu, De Rijnhoven, Careyn en ZorgSpectrum, die in de eerstelijn zorg verlenen aan kwetsbare ouderen op verzoek van de huisarts. Met deze samenwerking is ONUe één centraal aanspreekpunt voor andere zorgverleners.

Juiste zorg op juiste plek

Door ONUe krijgen cliënten de juiste zorg op de juiste plek. Via de huisarts wordt, wanneer nodig, hulp ingeschakeld van een specialist. Hierdoor zijn ziekenhuisopnames en doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis minder frequent noodzakelijk en worden crisissituaties voorkomen of sneller opgelost. Daarnaast kan het verloop van een eventuele doorstroom richting intramurale opname versoepeld worden.

Mobiele geriatrische teams

Het netwerk van specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen dat in 2019 van start ging, helpt inmiddels meer dan tachtig huisartsenpraktijken in de regio Utrecht. Ze vormen, samen met de casemanagers dementie, mobiele geriatrische teams. Allemaal met als doel huisartsen in de regio te ontlasten in de ondersteuning van thuiswonende ouderen met complexe hulpvragen

Praktijkdruk

Huisartsen zijn blij met de samenwerking met ONUe. Acute problemen verhogen de werkdruk op de toch al volle praktijken. Het gebeurt regelmatig dat er dringend een plek moet worden gezocht voor een oudere cliënt bij wie de thuissituatie nijpend wordt. Dan is het fijn om een snelle lijn met een specialist ouderengeneeskunde te hebben aan wie je advies kunt vragen of bij wie je patiënt snel terecht kan voor hulp.