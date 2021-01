ZorgStart creëert werkgelegenheid in de zorg

ZorgStart, onderdeel van een maatregelenpakket van de regio Gooi en Vechtstreek om werkgevers te ondersteunen, helpt mensen aan een baan in de zorg. Iedereen, ook zonder zorggerelateerde vooropleiding of in het geval van een carrièreswitch, kan zich ervoor aanmelden.

De regio Gooi en Vechtstreek heeft een aantal maatregelen in het leven geroepen om de arbeidsmarkt tijdens en na de coronacrisis te versterken. ZorgStart is er een van. Na het aanmelden ontvangt de gebruiker een persoonlijk advies, en worden de routes naar een baan in de zorg verkend. Momenteel werkt ZorgStart samen met 15 partners: Amaris Zorggroep, King Arthur Groep, Kwintes, Philadelpia, Sherpa, Visio, Vitaal Thuiszorg, MBO College Hilversum, MBO Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Utrechtzorg, UWV, Regio Gooi en Vechtstreek en Calibris Advies. Ook andere zorgorganisaties zijn welkom.

Trots

Annette Wolthers, wethouder in Hilversum en voorzitter van het regionaal overleg Werk en Inkomen, is trots op wat er in korte tijd is gerealiseerd, meldt de gemeente Laren.