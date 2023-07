Zorgtechnologieconcern Philips positiever over hele jaar

Philips stelt nu zijn groeiverwachting van de omzet op eigen kracht naar boven bij. In het tweede kwartaal zag Philips de vergelijkbare omzet, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, met 9 procent stijgen naar 4,5 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Het onderliggend bedrijfsresultaat kwam uit op 453 miljoen euro tegen 216 miljoen euro een jaar eerder.

Terugroepactie slaapapneu-apparaten

Topman Roy Jakobs zegt in een toelichting tevreden te zijn met de gang van zaken, ondanks de onzekere economische omstandigheden. Het bedrijf zegt verder dat de afhandeling van de terugroepactie van slaapapneu-apparaten de hoogste prioriteit blijft. Philips stelt dat het overgrote deel van die apparaten inmiddels is vervangen en weer bij patiënten en zorgverleners zijn.

In de zomer van 2021 werd bekend dat Philips wereldwijd miljoenen apneuapparaten moest terugroepen omdat geluiddempend schuim kon afbrokkelen. Die problemen hebben het bedrijf veel geld gekost voor reparaties, maar ook mogelijke schadeclaims kunnen duur uitvallen. Het bedrijf heeft ruim een half miljard euro apart gezet voor schadeclaims uit de Verenigde Staten.

Philips had verder vorig jaar te kampen met problemen in de toeleveringsketens, waaronder tekorten aan chips. Daardoor werd de productie geraakt en konden bestellingen niet voldaan worden. Het bedrijf heeft daarom gewerkt aan het versterken van de toeleveringsketens. Ook zag Philips de verkopen toenemen bij alle segmenten en alle geografische regio’s.

Reorganisatie

Het concern heeft ontslagrondes en een reorganisatie aangekondigd om de kosten omlaag te brengen. Daardoor verdwijnen in totaal 10.000 banen de komende jaren. Volgens Philips zijn er nu tot dusver al circa 6600 banen geschrapt. Samen met andere maatregelen werden de kosten in het afgelopen kwartaal met in totaal 237 miljoen euro verlaagd.

Jakobs verklaarde dat de verbetering breed gedragen is, maar dat het wel een project van de “lange adem” is, met “pijnlijke ingrepen” in het personeelsbestand. De topman hoopt volgend jaar meer duidelijkheid te krijgen over de onderzoeken en rechtszaken tegen Philips vanwege de slaapapneu-kwestie. (ANP)