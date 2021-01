Zorgthuisnl wil snellere vaccinatie zorgmedewerkers

“Het lijkt er nu op dat de partij die het hardste schreeuwt voorrang krijgt. En dat onder de noemer ‘prikkers mogen zichzelf vaccineren’ opeens ook alle medewerkers van bijvoorbeeld de huisartsen, gevaccineerd mogen worden”, schrijft Zorgthuisnl.

De langere wachtrijen voor vaccinatie zorgen volgens de belangenvereniging voor veel “ongerustheid, boosheid en frustratie in onze achterbannen”. De organisatie heeft het ook over de verwarring over dat de eerste thuiswonende 90-plussers gevaccineerd worden, terwijl zorgmedewerkers en bewoners in de kleinschalige woonvormen al weken wachten op een oproep om gevaccineerd te worden.

Beschermende ring

Het is essentieel dat zorgmedewerkers een beschermende ring vormen op hun werk, schrijft Buijing: “Het is van het grootste belang dat nu – zoals oorspronkelijk beoogd – onmiddellijk gestart wordt met het vaccineren van personeel van de wijkverpleging en Wmo-zorg. Deze zorgmedewerkers werken dagelijks met kwetsbare ouderen. Ze lopen elke dag opnieuw kans besmet te worden of een besmetting door te geven.”

Zorgthuisnl roept De Jonge op “zonder verdere toezeggingen aan andere doelgroepen” vast te houden aan zijn oorspronkelijke vaccinatiestrategie. Dat betekent volgens de organisatie dat zorgpersoneel in de wijkverpleging en Wmo-zorg zonder vertraging moet worden gevaccineerd: “Het is het vasthouden aan de strategie van de veilige ring die de zorg en onze samenleving uit de corona crisis leidt.”

De brief aan De Jonge is ook ondertekend door SPOT (Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en woonzorg) en de BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg).