Zorgverleners voelen zich “proefkonijn” van coronavaccin

Het zorgpersoneel heeft grote twijfels over het coronavaccin. 14 procent twijfelt en wel “nog even afwachten of er bijwerkingen zijn”. FNV vindt dat de overheid “niet langer moet treuzelen met duidelijke voorlichting”.

“Alle kennis over het vaccin moet actief en in begrijpelijke taal gedeeld worden, en snel ook, zeker voor de medewerkers in de zorg die als eerste aan de beurt zijn. Zij kunnen dan een weloverwogen keuze maken of ze zich laten vaccineren of niet”, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV.

19 procent wil geen vaccin

FNV onderzocht de vaccinatiebereidheid onder meer dan 9.000 werknemers in de sector zorg en welzijn. De meerderheid is positief over het vaccin (56 procent), zij willen wel of waarschijnlijk wel een vaccin. 30 procent van het zorgpersoneel is “kritisch” over het vaccin: 19 procent wil zich zeker niet laten vaccineren, 11 procent waarschijnlijk niet.

Bijwerkingen

Het belangrijkste bezwaar voor de twijfelaars en critici om het vaccin te wantrouwen is dat het nieuw is en snel ontwikkeld. Zorgverleners missen de wetenschappelijke uitleg over de veiligheid van het vaccin. Van de zorgverleners die kritisch zijn ten aanzien van het vaccin, zegt 46 procent “nog even te willen afwachten of er bijwerkingen zijn”.

Serieus nemen

Jong: “Laat ik vooropstellen dat zorgmedewerkers zelf moeten beslissen of zij zich laten vaccineren. Dat moet een vrije keuze zijn, je mag dat niet verplichten. Sterker nog: dat kan ook helemaal niet, het is in strijd met de wet. Wel zijn wij ervan overtuigd dat veel minder mensen in zorg en welzijn zullen aarzelen als hun zorgen serieus worden genomen, zij goede voorlichting krijgen en ze op basis daarvan hun besluit kunnen nemen.”

Cruciaal

Jong vindt het vaccin “cruciaal om de druk op de zorg te verlichten” en het “geeft ook perspectief aan mensen die hun werk door deze crisis zijn kwijtgeraakt.”

Verplegers nog minder enthousiast

De medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn straks als eerste aan de beurt. “Onder deze mensen heerst nu een beetje het gevoel dat zij proefkonijnen zijn, omdat zij als eerste worden gevaccineerd”, zegt Bert de Haas, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. De vaccinatiebereidheid onder deze groep is dan ook lager. De Haas: “Ook daarom is het van belang dat de overheid niet langer treuzelt en met snelle, duidelijke voorlichting zorgt dat alle kennis over het vaccin vrijkomt.”

Zorginstellingen zijn wél positief over de vaccinatiebereidheid van het personeel. Lees hier meer. Zorgvisie interviewde meerdere bestuurders in de gehandicaptensector over de vaccinatiebereidheid. Bestuurders zijn voornemens hun werknemers niet te dwingen, maar wel “actief te enthousiasmeren”.