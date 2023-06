Zorgverleners willen verbod op fossiele reclame

Zorgverleners willen met de campagne ‘Van wie is de lucht’ een verbod bewerkstelligen op fossiele reclames. De campagne wordt gesteund door 28 zorgorganisaties waaronder Buurtzorg Nederland.

De zorgverleners willen dat de overheid de fossiele industrie dezelfde behandeling geeft als de tabaksindustrie, te beginnen met een verbod op alle reclame-uitingen van olie, kolen en gasbedrijven, vliegtuigmaatschappijen, fossiele auto’s en cruisereizen. De zorg heeft volgens de betrokken zorgverleners ook een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de zogeheten Convention for Tobacco Control, oftewel een tabakswet, die onder andere een verbod op het promoten van tabak omvat.

Dweilen met de kraan open

Nu wil de zorgsector hetzelfde doen voor de fossiele industrie. “De druk op de zorg neemt door klimaatontwrichting nog veel meer toe”, legt Keera Jones, leidinggevende klinische farmacie Isala ziekenhuis Zwolle uit. “Meer mensen zullen ziek worden door bijvoorbeeld luchtvervuiling, hittestress en nieuwe ziektes. Zolang er nog overal reclames hangen die fossiel vervoer en de fossiele industrie promoten, zijn zorgverleners aan het dweilen met de kraan open. Er zijn nu al tekorten in medicatie, maar het aantal astmapatiënten door luchtvervuiling neemt alleen maar toe.”

In 2021 kregen ruim 52.000 nieuwe patiënten de diagnose ‘astma’. In 2019 kostte deze aandoening de zorg meer dan 444 miljoen euro. Een verbod op fossiele reclame is volgens Jones een logische, goedkope en preventieve beleidsmaatregel die morgen ingevoerd kan worden.

Greenwashing fossiele industrie

Annemarie Bergsma, verpleegkundige en een van de initiatiefnemers van de actie: “Fossiele reclames zijn bedoeld om mensen meer te laten vliegen, meer auto’s te laten kopen en het imago van vervuilende bedrijven te greenwashen Daardoor promoten en normaliseren ze fossiel gedrag en houden ze echte klimaatoplossingen tegen. Een verbod op fossiele reclames roept greenwashing door de fossiele industrie een halt toe en zorgt ervoor dat mensen bijvoorbeeld minder in de verleiding worden gebracht tot vlieg- en cruisevakanties en het kopen van SUVs, en draagt zo bij aan gezonde lucht en minder klimaatontwrichting.”

Hardst geraakt

Luchtvervuiling is een invisible killer, waarschuwen de zorgverleners. “Je ziet het niet, maar jaarlijks sterven hierdoor in Nederland twaalfduizend mensen vroegtijdig en krijgen duizenden mensen astma en andere ziekten. Mensen die onder het bestaansminimum moeten leven, worden het hardst geraakt omdat ze vaker in wijken wonen met slechte luchtkwaliteit”, aldus Bergsma en Jones.

Schildering

Op zaterdag 17 juni maakt als startschot van de campagne de Colombiaanse kunstenaar Silvana Araoz-Fraser op een groot doek van 4 bij 4,5 meter een schildering waarin wordt weergegeven hoe schadelijk de verbranding van fossiele brandstoffen is voor onze gezondheid. Tweede Kamerleden en ambtenaren van de ministeries VWS, I&W en EZK zijn uitgenodigd.