Zorgverzekeraars krijgen 1,2 miljard uit Zorgverzekeringsfonds

Zorgverzekeraars ontvangen als compensatie voor coronakosten een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds van 1,2 miljard euro. In de wet is vastgelegd dat dit fonds in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een pandemie, een extra uitkering kan doen aan de zorgverzekeraars.

De bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds is gebaseerd op een prognose van onderzoeksbureau Gupta. Die schat dat de zorgverzekeraars dit en vorig jaar in totaal minimaal 1,7 miljard euro betalen voor deze coronazorg: 1,3 miljard euro in 2020 en nog zeker 0,4 miljard euro dit jaar. Als die 0,4 miljard voor 2021 oploopt of meevalt, kan ook de compensatie worden aangepast.

De forse bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds leidt waarschijnlijk tot hogere zorgpremies en belastingen. Het basispakket wordt voor ongeveer de helft betaald met geld uit dit fonds en de rest via de zorgpremies van verzekerden. Het Zorgverzekeringsfonds wordt gefinancierd door belastingen en inkomensafhankelijke (werkgevers)bijdragen. Het tekort dat door de uitkering ontstaat, wordt vanuit deze bronnen weer aangevuld.

Reserves

De komende maanden publiceren de zorgverzekeraars hun resultaten over 2020. Naar verwachting leidt dat “uitzonderlijke jaar” tot verschillen tussen de resultaten van de individuele zorgverzekeraars, aldus ZN. De brancheorganisatie laat weten dat ze de bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds niet (deels) in hun reserves zullen stoppen. “Als uit de resultaten blijkt dat de buffers toenemen, blijft dit geld bij alle zorgverzekeraars beschikbaar voor de zorg”, aldus ZN: “Verzekeraars investeren het in onder meer vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de zorg en het beperken van toekomstige premiestijgingen.”

Uitzonderlijk positief

Zorgverzekeraars zullen over het jaar 2020 een uitzonderlijk positief resultaat realiseren, verwacht bestuursvoorzitter Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW: “Maar het catastrofeartikel in de Zorgverzekeringswet houdt geen rekening met een mogelijke vraaguitval van reguliere zorg, zoals wij die nu in de eerste en tweede golf van de coronapandemie hebben gezien. Hierdoor hebben zorgverzekeraars minder uitgaven.”

De Groot denkt dat door de bijdrage van 1,2 miljard euro een tekort ontstaat in het Zorgverzekeringsfonds, dat de “komende jaren moeten worden aangevuld. VWS zal daarom naar alle waarschijnlijkheid de rekenpremie (basis voor de zorgpremie) het komend jaar hoger vaststellen.” DSW belooft de extra bijdrage te gebruiken voor de compensatie van de stijging van de rekenpremie als gevolg van de coronapandemie.