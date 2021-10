Zorgverzekeraars mogen ook in 2021 coronakosten onderling verdelen

Normaliter mogen zorgverzekeraars niet op deze manier samenwerken vanwege mededingingsregels. Om de continuïteit van zorg te waarborgen mochten zorgverzekeraars de extra kosten voor de corona-aanpak sinds 2020 onderling verdelen van de ACM.

Onzekerheid

Omdat ook in 2021 nog veel onzekerheid is over de gevolgen van de coronacrisis voor ziekenhuis en zorgverzekeraars wordt het ook dit jaar toegestaan, maar de regeling is wel ingeperkt. Zo is de grens waarboven kosten mogen verdeeld een stuk verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

Overleg

“Corona heeft grote impact op de zorg, ook financieel. Zorgverzekeraars hebben vanaf het begin van de pandemie verschillende regelingen getroffen voor zorgaanbieders, met als doel de continuïteit van zorg te waarborgen voor alle verzekerden”, schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een reactie. “De lasten daarvan dragen we samen. Dat is uitzonderlijk, en daarom hebben we steeds goed overlegd met onze toezichthouders. We zijn blij dat de ACM ook met de verdeling van de extra coronakosten voor de medisch specialistische zorg in 2021 kan instemmen. Net als de autoriteit, willen zorgverzekeraars voor 2022 graag weer zorg inkopen zoals voor corona.”

Kritisch

“We hebben kritisch naar deze afspraak gekeken”, zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. “We begrijpen de noodzaak van een regeling omdat er ook in 2021 nog veel onzekerheden waren over de impact van corona en het van belang was voor zorgverzekeraars om samen op te trekken om de continuïteit van het zorgaanbod te garanderen.”

Geen onbekende situatie

“Tegelijk is het omgaan met risico’s juist het vak van zorgverzekeraars en kunnen we niet meer spreken van een onbekende en uitzonderlijke situatie. Voor dit jaar heeft het eerste aspect nog de doorslag gegeven. Wat ons betreft is het wel het laatste jaar dat zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken maken om de meest disruptieve kosten van de corona-aanpak onderling te verdelen.”