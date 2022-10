Zorgverzekeraars stellen RHG ultimatum over toekomst LangeLand

Zorgverzekeraars DSW, CZ en Menzis willen dat de Reinier Haga Groep (RHG) binnen een week een besluit neemt over de toekomst van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. “We maken ons zorgen over de voortgang”, schrijven de drie grootste verzekeraars van deze regio in een brief aan de raad van bestuur van RHG.

RHG is al drie jaar bezig om de mislukte fusie te ontmantelen. Diverse geledingen binnen RHG (een deel van de artsen, banken en de cliëntenraad) zijn het niet eens over de toekomst van het financieel zwakke LangeLand.

De partijen ruziën onder meer al twee jaar over de toekomst van het Orthopedisch Centrum. Dat is in 2020 gebouwd met geld van het Haga Ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis. Hoe die investering verrekend moet worden, is onduidelijk. Ook is niet helder welke rechtsvorm het Orthopedisch Centrum krijgt.

20 miljoen steun

De drie verzekeraars steunen de meest recente versie van het hoofdlijnenakkoord over de defusie en zijn bereid samen 20 miljoen euro bij te dragen, maar dan moeten de hoofdrolspelers wel een besluit nemen. “Gezien het grote maatschappelijke belang van de ziekenhuiszorg is besluitvorming op korte termijn essentieel”, schrijven CZ, DSW en Menzis in de brief aan RHG. “Doordat het proces langer tijd nodig heeft dan verwacht, dreigt er een situatie te ontstaan dat de positie van het LangeLand Ziekenhuis erodeert.”

“Snelle afronding van het proces is dan ook noodzakelijk. Vanuit onze rol en zorgplicht willen wij eenieder oproepen om te zorgen dat 31 oktober aanstaande met elkaar de besluitvorming wordt afgerond, zodat de defusie plaats kan vinden en de ziekenhuisvoorziening in Zoetermeer is geborgd,” aldus de briefschrijvers.

Basisziekenhuis

In het hoofdlijnenakkoord zien de zorgverzekeraars LangeLand als basisziekenhuis met een “passende acute zorg”. Dit ziekenhuis zal met de beoogde partner Haga Ziekenhuis in Den Haag moeten komen tot een portefeuilleverdeling.