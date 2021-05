Zorgverzekeraars: uitgestelde behandelingen worden gewoon vergoed

Mensen die straks alsnog kunnen worden behandeld of geopereerd, nadat hun ingreep eerder was uitgesteld vanwege de coronadrukte in ziekenhuizen, hoeven zich geen zorgen te maken over de kosten.

“Als de zorg verzekerd was en uitgesteld is, is die nu nog steeds verzekerd”, laat Zorgverzekeraars Nederland weten. Volgens de koepelorganisatie is er “voldoende financiële ruimte voor het inhalen van de zorg”.

In 2022 aan de beurt

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) presenteerde donderdag een plan om de uitgestelde zorg in te halen. In de afgelopen maanden werden veel niet-acute ingrepen, zoals heupoperaties, uitgesteld omdat de ziekenhuizen het te druk hadden met de zorg voor coronapatiënten. Die uitgestelde behandelingen moeten in principe voor het einde van het jaar alsnog worden uitgevoerd, maar het kan zijn dat sommige mensen pas in 2022 aan de beurt zijn. Door de coronadrukte verwezen huisartsen bovendien minder mensen door naar ziekenhuizen, waardoor mogelijk belangrijke diagnoses niet zijn gesteld en mensen zonder het te weten rondlopen met gevaarlijke aandoeningen. Het kan zijn dat zij binnenkort alsnog medische zorg nodig hebben.

Geen zicht op kosten

De zorgverzekeraars gaan de komende tijd met ziekenhuizen praten om te kijken welke zorg in elke regio ingehaald moet worden en hoe dat het beste kan worden uitgevoerd. De zorgverzekeraars houden er daarbij ook rekening mee “dat zorgverleners voldoende kunnen bijkomen na een zeer intensieve periode”, aldus hun koepel. Vooralsnog heeft Zorgverzekeraars Nederland “geen concreet zicht” op wat die behandelingen in totaal zullen kosten. (ANP)