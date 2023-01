Zorgverzekeraars vragen meer mogelijkheden om nieuwe zorgaanbieders te screenen

De zorgverzekeraars stellen in NRC Handelsblad dat het probleem zit bij de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Voor nieuwe zorgaanbieders met meer dan tien zorgverleners geldt volgens die wet een vergunningplicht. Criminele organisaties richten zich juist op het oprichten van kleine zorgbureautjes. Zij richten zorgbureaus alleen om te frauderen, door te hoge rekeningen in te dienen, of zorg in rekening te brengen die ze niet hebben geleverd. “Jan en alleman kan nu doodeenvoudig een zorgbureau oprichten”, zegt manager Zorgcontrol John de Kruiff van Menzis in NRC.

Pilot

Het ministerie van VWS stelt dat er een pilot loopt, waarin wordt gekeken wat kan helpen om de screening te verbeteren.