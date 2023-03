Zorgwerknemer wint rechtszaak na ziekte door corona op werk

De werkneemster van een verpleeghuis in Zuid-Holland heeft overtuigend aangetoond dat ze in maart 2020 tijdens haar werk corona heeft opgelopen, aldus de kantonrechter in Amsterdam. Ondanks herhaaldelijke verzoeken kreeg ze van haar leidinggevende geen mondneuskapje. “De werkgeefster is tekortgeschoten in haar zorgplicht”, concludeert de rechter.

Op Zorgvisie: details over het vonnis, waarom de verpleegkundige won en commentaar van haar letselschadeadvocaat Edwin Bosch: “Dit opent mogelijkheden voor meer zorgmedewerkers.”