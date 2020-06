Zorgwetenschappers krijgen prijs van 2,5 miljoen

Zes wetenschappers krijgen ieder een prijs van 2,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het gaat om de Spinozapremie en de Stevinpremie. Het geld is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en activiteiten om kennis verder te benutten.

Het gaat om de volgende wetenschappers:

Nynke Dekker is hoogleraar Moleculaire Biofysica aan het Kavli Institute of Nanoscience van de Technische Universiteit Delft en geldt als een van de pioniers op haar vakgebied. Ze heeft onder meer opgehelderd hoe chemotherapieën op moleculair niveau kankercellen doden.

Jan van Hest is hoogleraar Bio-organische Chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij ontwerpt en ontwikkelt nieuwe materialen die onder meer worden gebruikt voor biomedische toepassingen, bijvoorbeeld om medicijnen door het lichaam te transporteren.

Sjaak (Jacques) Neefjes, hoogleraar Chemische Immunologie aan de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), ontwikkelde technieken en combineerde inzichten die samen weer leidden tot belangrijke ontdekkingen over de werking van het afweersysteem.

Ton Schumacher is onderzoeker op het gebied van immuuntherapie tegen kanker. Doorbraken op het gebied van het genetisch manipuleren van T-cellen hebben geleid tot een nieuwe behandeling tegen bloedcelkanker.

Linda Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft onder meer met onderzoek naar milieugedrag van mensen, publicaties en deelname aan internationale commissies, persoonlijk een grote bijdrage geleverd aan de snelle ontwikkeling van haar vakgebied, waarop ze wordt gezien als een pionier.

De enige wetenschapper buiten de zorg is Pauline Kleingeld, hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is een toonaangevend expert in het werk van de filosoof Immanuel Kant die bruggen slaat naar hedendaagse filosofische discussies en gedragswetenschappelijk onderzoek.

De uitreiking van de Spinozapremies en Stevinpremies is op woensdag 30 september.