Zuid-Afrikaanse export van Janssen-vaccins naar Europa stilgelegd

Nieuws VVD en D66: mensen mogen zelf kiezen voor leven of dood Mensen moeten hun eigen keuzes over leven en dood kunnen maken. VVD en D66 willen in het nieuwe kabinet diverse delen van de medisch-ethische wetgeving moderniseren. Dat staat in het eindverslag van de kabinets-informateur Mariëtte Hamer, dat ze donderdag heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. Lees verder

Nieuws Marjolein de Jong nieuwe voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei Marjolein de Jong begint 1 september 2021, als nieuwe voorzitter raad van bestuur (rvb) van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Zij zal daarbij inzetten op digitalisering en mensgericht werken, dat meldt Gelderse Vallei in een bericht. Lees verder

Events Event WHO verwacht 40 procent meer mensen met dementie in 2030 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht dat in 2030 het aantal mensen met dementie in de wereld met 40 procent is gestegen, van 55 miljoen naar 78 miljoen. Deze verwachte stijging wordt veroorzaakt door zowel bevolkingsgroei als vergrijzing. Lees verder

Nieuws Dijklander-bestuurder Ymke Fokma stapt over naar Antoni van Leeuwenhoek Ymke Fokma is per 1 november benoemd als lid raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek. Sinds juni 2017 zat zij in de raad van bestuur (rvb) van het Dijklander Ziekenhuis. Lees verder