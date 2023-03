ZuidOostZorg draagt huishoudelijke hulp over aan DNZT

De overdracht zal ingaan vanaf 1 juni. Alle cliënten en medewerkers van SchoonThuis gaan in principe mee over naar de nieuwe organisatie.

‘Onze organisatie verandert’

Het bieden van huishoudelijke hulp past straks niet meer bij de visie van ZuidOostZorg. Zij richten zich in toenemende mate op het bieden van tijdelijke specialistische zorg en behandeling voor ouderen met complexe zorgvragen.

Ciska Linders, regiomanager community care bij ZuidOostZorg, zegt er het volgende over: “Onze organisatie verandert. We specialiseren en focussen ons vooral op zorg voor specifieke doelgroepen. Dat betekent dat we keuzes moeten maken.” Volgens Linders past het bieden van huishoudelijke ondersteuning beter bij een partij die zich echt richt op huishoudelijke ondersteuning.

Cliënten en medewerkers

DNZT is hier de geschikte partij voor. Met de overname van SchoonThuis vergroot DNZT de dienstverlening in Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf. Erna van Bezoen, accountmanager bij DNZT, is blij met de uitbereiding in deze gemeenten. “Dit biedt ons de mogelijkheid om samen met de inwoners en gemeente de gevraagde huishoudelijke ondersteuning verder vorm te geven. De cliënten en medewerkers zijn van harte welkom bij DZNT.” aldus Van Bezoen.

Voor de cliënten en medewerkers zal er verder niet veel veranderen. Van Bezoen: “Cliënten behouden de huishoudelijke ondersteuning zoals zij die op dit moment op basis van hun urenindicatie ook van ZuidOostZorg ontvangen.” Over de medewerkers zegt Van Bezoen het volgende: “We nemen al de contracten een op een over. De medewerkers behouden hun salaris, uren en de rechten die zij hebben opgebouwd.”