ZuidZorg, thuiszorgaanbieder in Zuid-Brabant, verwelkomt binnenkort twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Radboud Quik treedt op 1 maart toe en Cees de Wildt op 1 mei.

Quik is voorzitter raad van bestuur van zorgorganisatie Koraal. De Wildt is manager team arbeid ActiZ. “We zijn vereerd dat deze leden zich willen verbinden aan ZuidZorg. Beide leden brengen veel ervaring en kennis met zich mee op het gebied van veranderingen en ontwikkelingen in de (ouderen)zorg”, aldus Chantal Goesten, bestuurder van ZuidZorg.

Thuiszorgaanbieder ZuidZorg neemt op april afscheid van rvt-lid Astrid van der Put.