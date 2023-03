De gemeente Zutphen laat zelf onderzoek uitvoeren naar de financiën van Gelre Ziekenhuizen. De lokale overheid wil weten of het sluiten van de spoedeisende hulp en de afdeling verloskunde wel nodig is en neemt daarbij geen genoegen van de informatie van het ziekenhuis zelf, meldt De Gelderlander .

De gemeente heeft gezondheidseconoom Wim Groot en Bram den Engelsen van adviesbureau TwynstraGudde opdracht gegeven om onderzoek te doen. In april komen zij met hun conclusies.

Gevolgen ambulances

In het onderzoek wordt onder meer ingegaan op de gevolgen voor andere zorg in de regio. Zo vrezen enkele raadsleden dat de gemeente straks meer kwijt is aan Wmo als het ziekenhuis minder zorg gaat verlenen. Ook wil men weten wat de gevolgen zijn voor de reistijd van ambulances.