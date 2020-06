Zuyderland boekt positief resultaat in 2019

Financieel bestuurder Roel Goffin is tevreden over deze cijfers. “Ook in 2019 hebben we een solide financieel resultaat neergezet. We hebben daarmee doorgebouwd aan een stevig financieel fundament.”

Coronacrisis

Desondanks werpen de gevolgen van de coronacrisis wel hun schaduw vooruit, zegt hij. Daarbij is volgens hem van belang hoe de financiële afspraken om de omzetderving en extra kosten door corona af te dekken er definitief uit komen te zien. Goffin: “Als deze afspraken er komen, kunnen we verder invulling geven aan onze strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk.’’’

De bestuursraad spreekt haar trots uit over alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers van Zuyderland voor de resultaten die in 2019 samen zijn bereikt. “Ook is er groot respect en veel waardering voor alle inspanningen die de afgelopen maanden zijn gedaan om de coronacrisis het hoofd te bieden.”