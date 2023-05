Zuyderland geeft met ZuyderGame inkijkje in de zorg

De ZuyderGame is in de hal van ziekenhuislocatie Sittard-Geleen afgetrapt. “Met deze ZuyderGame hopen we op laagdrempelige wijze een breed publiek warm te maken voor werken in de zorg”, vertelt bestuursvoorzitter David Jongen.

Ontwikkelbudget

Het spel kent twaalf verschillende minigames langs verschillende afdelingen. Zo kunnen spelers een potje memory spelen tegen cliënten van het zorgcentrum, zorgen voor beddencapaciteit in het ziekenhuis, medicatie afleveren bij de thuiszorg en assisteren tijdens een operatie.

De ZuyderGame loopt tot en met 28 mei. De vijftien beste spelers worden op zaterdag 3 juni uitgenodigd in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen voor de grote finale. De winnaar ontvangt 2500 euro aan persoonlijk ontwikkelbudget en een Zuyderland-ervaring op maat.