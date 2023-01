Zuyderland MC biedt hartrevalidatie op afstand

De afdeling cardiologie in Zuyderland Medisch Centrum biedt patiënten na een hartinfarct de mogelijkheid tot telerevalidatie.

De eerste tientallen patiënten zijn inmiddels via deze wijze behandeld en bovendien erg enthousiast, aldus Zuyderland. Net als alle betrokken zorgprofessionals. Patiënten die in aanmerking komen voor telerevalidatie trainen eerst thuis met videoconsulten en een app, begeleid door de fysiotherapeut en hartrevalidatie verpleegkundige.

Veel voordelen

De aanpak is net zo effectief als reguliere hartrevalidatie, maar telerevalidatie heeft veel voordelen, laat Zuyderland weten: patiënten hoeven niet meer zo vaak naar het ziekenhuis en kunnen langer begeleid worden. Op basis van de eerste resultaten kiest ongeveer 30 procent van de patiënten ervoor om gebruik te maken van telerevalidatie als alternatief voor reguliere hartrevalidatie.

Volgens Vital Houben, cardioloog in opleiding en arts-onderzoeker, heeft telerevalidatie de toekomst. “Hartrevalidatie op afstand is net zo goed als hartrevalidatie in het ziekenhuis. De manier van revalideren past bij de strategie van Zuyderland: De beste zorg, zo thuis mogelijk.”