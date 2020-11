Zuyderland ontslaat medewerkers wegens fraude

De fraude kwam in juli aan het licht. Een leidinggevende binnen het zorgcentrum wordt gezien als spil binnen het urenschandaal. Onder haar bewind zouden mensen contracten hebben gekregen voor bijvoorbeeld 36 uur, maar in werkelijkheid (veel) minder uren werken. Ze kregen wel het volle pond betaald. Ook haar dochter stond op de loonlijst en kreeg een vast aantal uren uitbetaald, maar die uren maakte ze niet.

Door de fraude betaalde Zuyderland te veel salaris, maar dreigde er ook personele onderbezetting. Medewerkers begonnen soms later met werken dan in het rooster stond vermeld. In totaal zouden volgens L1 acht mensen zijn ontslagen of op non-actief zijn gezet, maar Zuyderland bevestigt dat aantal niet. Of er aangifte is gedaan is evenmin duidelijk. Wel laat een woordvoerder weten dat er inderdaad onregelmatigheden zijn geconstateerd en “passende personele maatregelen” zijn genomen. (ANP/Skipr)