Zwangere vrouwen zoeken amper hulp bij angst en somberheid

Angst en somberheid tijdens de zwangerschap komen vaak voor, maar er wordt volgens onderzoekers van het Radboudumc maar weinig aandacht aan besteed. De gedachte dat deze gevoelens “erbij horen” is wijdverbreid. Een op de vijf zwangere vrouwen kampt met dit soort mentale problemen, zo blijkt uit de studie van het academische ziekenhuis in Nijmegen onder 1500 vrouwen. De meesten krijgen daar geen hulp voor.

Van de onderzochte vrouwen die last hadden van angsten en sombere gevoelens, kreeg slechts 15 procent psychische hulp. De meeste vrouwen zien hun negatieve gevoelens “als een natuurlijk onderdeel van de zwangerschap”, zegt onderzoeker Pamela Browne. “Met dit onjuiste beeld in gedachte zullen vrouwen ook minder snel om hulp vragen.”

Hulpvraag

De onderzoekers zien een belangrijke rol weggelegd voor verloskundigen om dit soort problemen aan te pakken. Er zijn al verloskundigen die dit goed doen. “Er wordt weinig hulp gevraagd, maar als het tot een hulpvraag of behandeling komt, dan blijken zwangere vrouwen in de meeste gevallen te zijn doorverwezen door de verloskundige”, zegt hoogleraar psychobiologie Carolina de Weerth.

Moeilijk

“Zwangere vrouwen praten ook vaak pas over hun problemen als verloskundigen er expliciet naar vragen”, zegt De Weerth. Veel vrouwen vinden het moeilijk om er zelf over te beginnen. De onderzoekers pleiten ervoor om vragen over de mentale gesteldheid een standaardonderdeel te maken van het werk van verloskundigen. Ze wijzen erop dat mentale problemen kunnen leiden tot meer gezondheidseffecten. Zo lopen vrouwen die tijdens de zwangerschap angstige en sombere gevoelens hebben een hoger risico op vroeggeboorte en postnatale depressie. Hun kinderen lopen een iets hoger risico op een lager geboortegewicht en ontwikkelingsachterstanden. Het onderzoek is gepubliceerd in vakblad Journal of Women’s Health. (ANP)