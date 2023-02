Zwarte lijst voor zorgfraudeurs rammelt, vindt Kamer

Het wetsvoorstel om zorgfraude tegen te gaan, is in de huidige vorm voor de Tweede Kamer onvoldoende. Met oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en PVV hebben ook coalitiepartijen CDA en D66 bedenkingen bij met name de ‘zwarte lijst’ waar frauderende zorgaanbieders door gemeenten en zorgverzekeraars op kunnen worden gezet.

Deze fracties vrezen dat zorgaanbieders te gemakkelijk in zo’n waarschuwingsregister – zoals de zwarte lijst officieel heet – terechtkomen en als fraudeur te boek komen te staan, terwijl zorgfraude nog niet is bewezen, laat staan dat de fraudeur is vervolgd en veroordeeld. De partijen vinden dat er hele duidelijke criteria in de wet moeten worden opgenomen wanneer een zorgverlener op die zwarte lijst mag worden gezet. Daar ontbreekt het nu aan, vindt een groot deel van de Kamer, zo bleek tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel van minister Conny Helder (Langdurige Zorg) .

Aan de andere kant vinden vooral PVV, PvdA, GroenLinks en SP dat er veel meer tijd en geld moet worden gestoken in het opsporen, vervolgen en bestraffen van zorgfraude. Ook VVD, D66 en CDA vinden zorgfraude verwerpelijk en willen die stevig aanpakken, maar vooral VVD vindt dat daar met deze wet een stap in de goede richting wordt gezet.

“In de zorg mag geen plek zijn voor fraudeurs”, vindt minister Helder evenals de Kamer. De aanpak van zorgfraude “kan en moet beter”. Het wetsvoorstel waarmee er een waarschuwingsregister komt, is daarom nodig, betoogde de bewindsvrouw.

Het is onbekend hoeveel zorggeld in de zakken van fraudeurs belandt. Schattingen lopen uiteen van 34 miljoen euro per jaar tot enige miljarden. Zorgfraude komt in alle soorten en maten voor. Het kan gaan om ‘spookzorg’, waarbij zorg wordt gedeclareerd bij een gemeente of zorgverzekeraar, terwijl die niet is geleverd. Ook worden door aanbieders duurdere behandelingen gedeclareerd dan de zorg die ze hebben geleverd. Er wordt tevens gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) waarbij het zorgbudget niet aan zorg, maar aan iets anders wordt uitgegeven.

Helder ziet niets in een nieuw onderzoek naar de daadwerkelijke omvang van zorgfraude, omdat dit in verschillende onderzoeken niet is gelukt. Het effectief aanpakken ervan vindt ze belangrijker.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil extra tijd nemen om de wet te verbeteren, zo is dinsdagavond besloten. Zowel oppositie als coalitie gaan op korte termijn verbetervoorstellen indienen. Als die er zijn, wordt het debat voortgezet. Dat gebeurt op korte termijn, omdat de Kamer wel haast wil maken met de aanpak van fraude. (ANP)