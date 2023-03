‘Zwarte lijst voor zorgmedewerkers wordt nauwelijks gecheckt’

Zorgmedewerkers die stelen, patiënten mishandelen of misbruiken en daardoor hun ontslag krijgen, kunnen relatief gemakkelijk in de zorg blijven werken. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat slechts 5 procent van de nieuwe medewerkers wordt gecheckt op de ’zwarte’ lijst van de inspectie. Dat schrijft De Telegraaf .

Ook hebben veel zorgmedewerkers geen geldige Verklaring Omtrent het Gedrag in bezit. Andere manieren om uit te zoeken of iemand in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd, zijn er niet.

Oproep Patiëntenfederatie

Patiëntenfederatie Nederland doet een dringende oproep aan werkgevers in de zorg bij de inspectie te informeren naar het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker. Sinds 2016 is dat wettelijk verplicht. Vanwege de afhankelijkheidsrelatie zouden patiënten ervan op aan moeten kunnen dat hun zorgmedewerker betrouwbaar is, zegt de federatie. (ANP)