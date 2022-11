Zwartgeklede jeugdbeschermers demonstreren in Den Haag

Tientallen jeugdbeschermers verzamelden zich donderdagochtend vroeg voor het Centraal Station in Den Haag, om vervolgens in een demonstratieve optocht naar de Tweede Kamer te lopen. Daar wordt tot vroeg in de middag over jeugdbescherming gedebatteerd en die bijeenkomst willen ze allemaal bijwonen of in een alternatieve ruimte volgen. “Het is nog vroeg, maar we zijn strijdbaar”, liet een actievoerder weten.