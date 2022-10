Zwolle richt zelf huisartsenpost in voor Oekraïners

De gemeente Zwolle richt zelf een speciale huisartsenpost in voor Oekraïners, omdat de gewone posten nauwelijks meer nieuwe patiënten kunnen aannemen. Dat zegt een woordvoerster van de stad na een bericht in de Stentor.

Zwolle telt honderden vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde land. Er was al “met stoom en kokend water” een noodpostje ingericht op bedrijventerrein Oosterenk waar circa 650 mensen verblijven, maar binnenkort moet er een echte post komen. Die zal, met in elk geval twee dokters, enkele dagen per week open zijn. Er wordt ook nog verpleegkundige en psychische bijstand geregeld.

In heel Nederland kunnen allerlei mensen minder gemakkelijk een huisarts vinden en daar hebben ze in Zwolle zeker ook oog voor. Maar op het bedrijventerrein is nu speciaal even doorgepakt vanwege de ernstige situatie door de toeloop van vluchtelingen, aldus de woordvoerster.

De dokters komen gewoon uit de buurt, maar op het bedrijventerrein zijn tolken. (ANP)