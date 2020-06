Cardioloog Roderick Scherptong: ‘Wij zijn tevreden gebruikers van Philips Azurion’

‘We hebben sinds een jaar het Philips Azurion platform in gebruik op onze cathkamer, en dat bevalt goed. Het beeld is van hoge kwaliteit, en dat terwijl er sprake is van een relatief lage dosis straling. En als er iets moet worden toegevoegd of aangepast, dan pakt Philips dat goed en snel op.’

Dat zegt Roderick Scherptong, interventiecardioloog in het LUMC. Zijn ziekenhuis heeft nu twee jaar het Philips Azurion platform in gebruik voor toepassing bij cardiovasculaire procedures, waaronder diagnostische coronairangiografie en percutane coronaire interventie.

Een van de overwegingen bij de aanschaf was het ClarityIQ systeem in het platform. Dit systeem is onderzocht in 18 door zorgverleners getoetste klinische studies, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Uit deze onderzoeken blijkt dat de technologie van Azurion leidt tot een betere workflow, die het mogelijk maakt één patiënt per dag meer te behandelen, en tot een significant lagere dosis radioactieve straling, die kan oplopen tot tachtig procent.

‘Bij cardiovasculaire procedures wordt nog altijd veel gebruik gemaakt van ioniserende röntgenstraling,’ licht Roderick Scherptong toe. ‘Uiteraard geldt daarbij: hoe minder ioniserende straling, hoe beter. Voor de patiënt maar zeker ook voor de behandelaar brengt blootstelling risico met zich mee, ondanks de toepassing van beschermingsmaatregelen. De reductie in stralingsdosis met het Azurion systeem is dus zeer welkom.’

De geringe hoeveelheid straling heeft echter geen belangrijke gevolgen voor de beeldkwaliteit. ‘Wij zijn zeer tevreden over de beeldkwaliteit, die voor ons volstaat bij alle noodzakelijke ingrepen en behandelingen,’ aldus Roderick Scherptong.

Wat de software betreft heeft Scherptong veel baat bij de koppeling van Azurion aan andere systemen en de manier waarop het systeem op intuïtieve wijze data bij elkaar brengt, bijvoorbeeld bij intracoronaire beeldvorming en functionele metingen. ‘We gebruiken veel verschillende systemen en die moeten naadloos op elkaar aansluiten. Bij een multifunctionele toepassing als Azurion is dat het geval.’

Een ander voordeel van Azurion is de integratie met het simulatiesysteem voor trainingsdoeleinden. Dit maakt het voor het eerst mogelijk om technische vaardigheden te leren in de omgeving waarin je later als behandelaar ook werkt. Gebruikers kunnen oefenen met de bedieningselementen, zoals de tafel en de arm van het röntgensysteem. Daarnaast kan een breed scala aan intravasculaire procedures worden geoefend.





‘We zijn een opleidingsziekenhuis en voor studenten, artsen en specialisten is training van technische vaardigheden essentieel,’ aldus Scherptong. ‘Dat is dankzij de koppeling van Azurion en het simulatiesysteem mogelijk. Vooral het feit dat je kunt oefenen in een normale catheterisatiekamer met de gebruikelijke apparatuur, maar zonder dat er röntgenstraling aan te pas komt, beschouwen we als een voordeel. Dat betekent immers geen stralingsrisico. Deze verregaande vorm van integratie is echt een stap voorwaarts.’

