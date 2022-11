Datagedreven patiëntenlogistiek door de hele keten

Nee, ze hadden het niet verwacht. Maar Herbert van Wering, kinderMDL-arts en bestuurslid MSB-Amphia, en Ronald van der Bijl, marketing & salesmanager Medisch Spectrum Twente, hoopten wel om winnaars te worden van de verkiezing van de meest veelbelovende toekomstvisie. Een visie die zij schreven met Paul Gobardhan, oncologisch chirurg en bestuurslid MSB-Amphia, Monique Poessé, bedrijfskundig manager Medisch Spectrum Twente, en Ingrid Lemmens, senior zorginkoper Zorg en Zekerheid. “Het feit dat de jury dit als beste idee heeft beoordeeld, geeft energie om verder te gaan.”

Patiëntenstroom optimaliseren

Hun gezamenlijke visie geeft antwoord op de even urgente als actuele vraag hoe de zorg in de toekomst toegankelijk kan blijven. Het Integraal ZorgAkkoord 2023-2026 zet in op het versnellen van transformaties met arbeidsbesparende maatregelen en het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit. Voortbordurend op die lijn ruimden Van Wering en Van der Bijl c.s. in hun toekomstvisie een belangrijke plek in voor datagedreven regionale patiëntenlogistiek. “Artificial intelligence (AI) gaat ons helpen om de patiëntenstroom te optimaliseren”, licht Van der Bijl toe. Niet alleen tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Maar gedurende de hele ‘reis’ die een patiënt maakt. Van huisarts tot verpleeghuis of thuiszorg. “Nu komen er patiënten op de spoedeisende hulp die daar feitelijk niet thuishoren. Andere patiënten blijven langer in het ziekenhuis omdat er geen plek voor vervolgzorg gevonden kan worden.”

Capaciteit efficiënt benutten

Door data van verschillende regionale organisaties centraal te verzamelen op een capaciteitsplatform, wordt niet alleen inzichtelijk hoe de patiëntenstroom loopt (of vastloopt), en bij welk type patiënt en operatie. Ook kan voorspeld worden hoe druk het wordt en wanneer. Daarmee kan een zorgorganisatie de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk benutten en stagnatie tijdens de opname voorkomen. “Op rustige momenten kun je de electieve zorg plannen”, licht Herbert van Wering toe. “Zodat de OK niet leegstaat. En bij grote drukte kun je ketenpartners inschakelen om er samen voor te zorgen patiënten buiten het ziekenhuis te houden.”

Combineer je die datagedreven regionale patiëntenlogistiek met de implementatie van e-Healthtoepassingen, dan maak je volgens de winnende toekomstvisie meer capaciteit vrij om meer patiënten te kunnen behandelen bij een gelijkblijvende groep medewerkers. Als voorbeeld wordt genoemd (zelf)triage bij de instroom van patiënten in de zorgketen, zoals de oplossing ‘MoetIkNaarDeDokter.nl’ die leidt tot minder druk op de huisartsen(post). En telemonitoring bij het ontslag van ziekenhuispatiënten, zodat er adequaat gereageerd kan worden op onvoorziene complicaties.

Vervolgstappen zetten

Het leidt ertoe dat de toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd blijft en onnodige zorgfinanciering voor meer capaciteit voorkomen wordt. Bovendien kan het zorgpersoneel zich focussen op kerntaken in plaats van logistieke problemen, waarmee de werkdruk afneemt en het werkplezier groeit. De domeinoverstijgende visie spreekt daarmee volgens het juryrapport en de begeleidende woorden van juryvoorzitter Diana Monissen (voorzitter RvT Reinier Haga Groep) meer aan dan het IZA zelf. Monissen noemde de analyse scherp en getuigen van inhoudelijke deskundigheid. Tegelijkertijd had zij ook een kritische kanttekening. Want wie gaat plaatsnemen in de ‘hot seat’. Oftewel wie neemt eigenaarschap om de visie realiteit te laten worden? Herbert van Wering: “Wij zitten de komende week bij de RvB om commitment te vragen om dit verder te gaan ontwikkelen.” Dat neemt niet weg dat hij ook inziet dat het Amphia, MST of Zorg en Zekerheid het niet alleen kan. “We hebben alle ketenpartners nodig en zullen als artsen, VVT en GGZ onze data moeten durven delen.” Ondersteuning bij het implementeren van zoiets innovatiefs is dan ook welkom, voegt Ronald van der Bijl toe. “Het innovatieve van ons plan is dat het als geheel niet bestaat. Op onderdelen zijn al wel kleine pilots gehouden. Die kennis kunnen we gebruiken.” De bedenkers van de winnende toekomstvisie roepen tot slot mensen op die een stap verder zijn met het ontwikkelen van een onderdeel van het regionaal capaciteitsplan, hun kennis te delen. “Dat gaat ons helpen om de stappen te zetten die echt nodig zijn.”

Bekijk hier de toekomstvisie van Herbert van Wering, Ronald van der Bijl, Paul Gobardhan, Monique Poessé en Ingrid Lemmens in Posterpresentatie.

