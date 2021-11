De groeiende databergen vragen om een andere aanpak van zorg-ICT

Bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen worden processen in hoog tempo gedigitaliseerd, een ontwikkeling die door corona in een stroomversnelling is geraakt. Dit levert enorme hoeveelheden data op, die veilig opgeslagen en beheerd moeten worden. Deze data zijn essentieel voor de primaire zorgprocessen, om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, levens te redden en de kosten van zorg beheersbaar te houden.

De volumes aan zorgdata die gegenereerd worden, nemen echter steeds sneller toe. De technologie rond het scannen en analyseren van medische beelden wordt bijvoorbeeld steeds geavanceerder en dat levert ook steeds grotere beeldbestanden op. Zo nam in 2005 een gemiddelde MRI-scan minder dan 50 MB in beslag. In 2011 was dit al toegenomen tot ruim 80 MB en inmiddels kan een MRI-afbeelding honderden megabytes groot zijn. Met de opkomst van 3D-beelden zal deze omvang snel verder stijgen. Maar het zijn niet alleen de beelden; ook andere ontwikkelingen in de zorg, zoals artificial intelligence (AI) en machine learning, genereren steeds meer data.

Gartner: ongestructureerde data goed voor 80 procent van het datavolume

Deze groeiende volumes aan medische data moeten altijd snel toegankelijk zijn voor artsen, verplegend personeel en onderzoekers. Daarbij moet de opslag van dit soort privacygevoelige patiëntengegevens voldoen aan strenge wetten en eisen. Ook moeten de data vaak zeer lang worden opgeslagen en toegankelijk blijven. Daarnaast groeit ook de hoeveelheid additionele, ongestructureerde data. Dit zijn gegevens die niet in een actieve database zitten, maar die wel degelijk een rol spelen. Denk aan archieven, logs, back-ups, etc. Volgens Gartner is dit soort ongestructureerde data zelfs verantwoordelijk voor maar liefst 80 procent van het totale datavolume (en dus ook de datagroei) bij grote organisaties.

Om deze groeiende databerg effectief te beheren en ervoor te zorgen dat de informatie ook daadwerkelijk ingezet kan worden, is een goed doordachte, betrouwbare, snelle en flexibele dataopslaginfrastructuur nodig, met voldoende ruimte voor toekomstige groei. Dit creëert uitdagingen voor zorginstellingen en vraagt om een andere kijk op de informatievoorzieningen. Bestaande opslaginfrastructuren zijn vaak niet toereikend om deze datagroei op een goede manier te ondersteunen. Daarom moet regelmatig worden geïnvesteerd in vernieuwing of uitbreiding. Tegelijkertijd kijken ook zorgorganisaties steeds meer naar de mogelijkheden die een (hybride) cloudomgeving biedt om deze groeiende datavolumes te beheersen en te benutten.

Meer dan alleen de dataopslagvoorzieningen zelf

De daadwerkelijke opslagvoorzieningen zijn daarbij slechts een deel van de oplossing. Het verzekeren van de continuïteit van de zorg is een absolute vereiste en dat vraagt om een bredere aanpak waarbij rekening gehouden moet worden met tal van facetten. Denk bijvoorbeeld aan de beveiliging van data tegen ongeoorloofde toegang, bescherming tegen cybercriminaliteit zoals ransomware en back-up voorzieningen en processen.

Natuurlijk moet ook de ondersteunende infrastructuur van het datacenter in staat zijn om `de snel toenemende hoeveelheid data en het gebruik ervan te ondersteunen. Dan gaat het om basisvoorzieningen zoals voldoende ruimte voor de extra opslagsystemen en de bijbehorende netwerkapparatuur, maar ook snelle en betrouwbare dataverbindingen met de cloud en met andere zorgorganisaties, koeling, noodstroomvoorzieningen, fysieke beveiliging, etc.

De toegevoegde waarde van partners

Om te kunnen blijven voorzien in de toenemende eisen aan opslag en tegelijkertijd meer ruimte te creëren voor innovatie en groei, is samenwerking met een deskundige datacenterpartner een voor de hand liggende oplossing. Het extern onderbrengen van een deel van de IT-voorzieningen biedt verschillende voordelen, zoals meer flexibiliteit, moderne en betrouwbare datacentervoorzieningen, snelle dataverbindingen en de hoogste niveaus van beschikbaarheid en continuïteit.

En naast de directe groeicapaciteit die een externe datacenterprovider biedt voor systemen voor dataopslag, -verwerking en -communicatie, is er de ondersteuning van een compleet ecosysteem van deskundige partners. Denk bijvoorbeeld aan partners die gespecialiseerd zijn in datasecurity en back-up voor de zorg. Gezien de toename van ransomware-aanvallen op ziekenhuizen en andere zorgorganisaties is dit een onderwerp dat bovenaan de agenda staat van veel CISO’s en CIO’s en dat specialistische kennis vergt.

Ook bij andere complexe projecten zoals datamigratie, -archivering of cloud-integraties kunnen de kennis en diensten van partners met de juiste specialisten het verschil maken. De datacenterprovider kan hierin een belangrijke coördinerende rol spelen tussen de zorgorganisatie en de verschillende partners.

De databergen in de zorg zullen steeds sneller groeien. Met een toekomstgerichte visie en strategie voor dataopslag en door samen te werken met de juiste partners, kunnen zorginstellingen hun data goed, effectief en veilig opslaan en inzetten, nu en in de toekomst.

Auteur: John Huitema, Senior Consultant NorthC Datacenters