Diabeteszorg op afstand; een uitkomst voor patiënten en zorgverleners

Door de coronacrisis is de druk op de zorg zichtbaarder geworden. Acute zorg is weliswaar gewoon doorgegaan, maar reguliere en geplande zorg kwam wekenlang stil te liggen of werden anders georganiseerd. De crisissituatie maakte alles vloeibaar. Zo kwam de innovatie van de diabeteszorg in een stroomversnelling, dankzij samenwerking van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, bedrijven en deskundigen.

We weten al langer dat er te weinig mensen in de zorg werken. Tijdens de coronacrisis zorgde dat vrijwel direct voor beperkingen. Bijna driehonderd zorgorganisaties hebben ondersteuning gevraagd voor in totaal bijna vierduizend extra voltijdbanen1.

De druk op de zorg is geen tijdelijk probleem. De verwachting is dat de vraag de komende jaren blijft groeien. Nu werkt één op de zeven mensen in de zorg, in 2040 zou dat één op de vier moeten zijn2. Tegelijkertijd zien we dat het aantal medewerkers in de zorg terugloopt, waardoor de druk op de zorg onhoudbaar dreigt te worden. Daarom moeten we de zorg dringend innoveren.

Betere kwaliteit van leven door eHealth

E-health, zorg met hulp van de nieuwste technologie en ICT, kan de zorg vernieuwen en arbeidskrachten besparen. Én minstens even belangrijk, het kan de zorg ook verbeteren en persoonsgerichter maken. Zo draagt e-health bij aan preventie en een vroege diagnose. Het maakt zorg op afstand mogelijk, waardoor patiënten niet naar de poli hoeven te komen, en stelt mensen met een chronische aandoening in staat om zelf hun ziekte te managen.

Bij Medtronic Diabetes maken we op dit moment bijvoorbeeld al gebruik van sensoren op basis waarvan we automatisch insuline kunnen bijsturen voor mensen met diabetes. Zorgverleners en patiënten kunnen samen rapportages van de sensor bekijken om met behulp hiervan de therapie en kwaliteit van leven te verbeteren. In de toekomst kunnen patiënten, als zij dit willen, zelfs dagelijks automatisch geanalyseerd worden. Als er meer of andere aandacht nodig is, kunnen we hen via een afspraak of videogesprek bijstaan.



Diabeteszorg tijdens de quarantaine

Nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, is zorg op afstand noodzakelijk geworden en omarmen we e-health. Voor patiënten met diabetes wordt in veel gevallen een afspraak met hun zorgverlener omgezet naar een telefoongesprek of verplaatst. Er vinden veel vaker videogesprekken plaats om elkaar te zien of een handeling voor te doen. Deze vormen van ‘nieuwe zorg’ ondersteunen zorgverleners om patiënten te helpen tijdens de coronacrisis.



Bij Medtronic bieden wij voor zowel zorgverleners als patiënten virtuele instructies en hulp op afstand. We voeren videogesprekken om te demonstreren hoe een nieuwe sensor of pomp precies werkt. En door de patiënt te begeleiden bij het lezen van sensorrapporten, kunnen zij hun ziekte zelf beter managen. Met real-time rapportages krijgen ze meer inzicht in hun diabetes.

Samenwerking met partners

Zorgverleners, patiëntenorganisaties en fabrikanten werken samen om patiënten zo goed mogelijk voor te lichten over de mogelijkheden. Ook tijdens de coronacrisis. Een mooi voorbeeld hiervan is Diabetes United, een initiatief van Medtronic, Diabeter, JDRF, het Diabetes Fonds en Novo Nordisk. We gezamenlijk een online spreekuur, waar patiënten al hun vragen kunnen stellen. We voorzien patiënten zoveel mogelijk van goede medische en praktische informatie. Elke uitzending komen andere experts aan het woord, zodat bezoekers per onderwerp de beste informatie krijgen.



1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-de-zorg/Actieprogramma-Werken-in-de-Zorg.pdf

2 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/begrotingen/2019/09/17/xvi-volksgezondheid-welzijn-en-sport-rijksbegroting-2020/16_VWS.pdf