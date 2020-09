Dytter: snel een goede en betaalbaardere zorgverlener inschakelen

Een online zorgplatform dat vragers en aanbieders van zorg probleemloos koppelt. Dat is volgens oprichter André Piso de kern van Dytter. On demand, goed, snel en betaalbaar.

Het begon allemaal toen André voor Microsoft Health Care internationaal werkte en zijn vader Alzheimer bleek te hebben. ‘Dat hadden mijn ouders lang verborgen weten te houden voor de kinderen, totdat het echt niet meer ging. Ik had mijn moeder in tranen aan de telefoon. Mijn vader was aan het dwalen door het huis. Er moest direct iets gebeuren.’

Iets gebeuren, maar wat? Dat bleek lastig, als je in Silicon Valley bent. Websites van Nederlandse zorgaanbieders genoeg, maar nergens kon je snel schakelen. ‘Ik regelde uiteindelijk online tijdelijk een schoonmaker, dat was het beste dat haalbaar was. En ik ben direct op het vliegtuig gestapt. Dat deed ik natuurlijk graag. Maar ik kwam ook op een idee. Je regelt tegenwoordig alles eenvoudig en snel online. Waarom dan niet zoiets persoonlijks en belangrijks als zorg?’

Gekwalificeerde professionals

Het duurde een paar jaar, want zo’n initiatief kost tijd. Maar toen zag Dytter het licht. Dytter matcht zelfstandige zorgprofessionals met zorgorganisaties. Zodat ze altijd snel over goede, ervaren mensen kunnen beschikken, met de juiste papieren.

‘We screenen ze allemaal, onder meer in het Kwaliteitsregister, en we letten ook op de bijscholing die ze hebben gedaan. Als wij ze inschakelen, dan zijn ze gekwalificeerd. Maar dat is eigenlijk niet zo gek, want zzp’ers zijn vaak goed. Ze zijn gestopt met een dienstverband omdat ze bijvoorbeeld last hadden van de werkdruk bij het inroosteren, maar ze hebben nog altijd passie voor hun vak. Anders gingen ze wel ergens anders werken.’

De PPO van een medewerker staat bij Dytter centraal: de persoonlijke professionele output. ‘We leggen de resultaten van zorgverleners vast en checken waar hij of zij het beste past. Dat doen we qua vakkennis en professionaliteit, maar ook sociaal en cultureel. Het werkt nu eenmaal het beste als zorgaanbieder en -vrager een klik hebben.’

Eén druk op de knop

Dytter werkt met één druk op de knop. ‘We willen de zelfstandige zorgverleners en de planners van de organisatie ontlasten. Daarmee bespaar je tijd en kosten. Wij geloven dat je het tekort aan zorgverleners kunt opvullen door een flexibele inzet.’

Betaalbaarheid is een belangrijk kenmerk van Dytter. ‘We weten het allemaal, uitzendbureaus zijn door toeslagen vaal duur. Meer dan twee keer zo duur als medewerkers in vaste dienst. Dat hoeft niet, vinden wij. We helpen zzp’ers met het vaststellen van een concurrerend tarief. Dat helpt hem aan werk, en de zorgorganisatie betaalt niet teveel. Ook omdat we een bescheiden fee rekenen. En de eerste maand is zelfs gratis, om kennis te maken.’

Hoe werkt Dytter?

Zorgvrager en zorgaanbieder hebben een eigen account op Dytter, waarbij ze toegang hebben tot aanbod, vraag en urenregistratie. Voor de planner van de zorgorganisatie zijn alle beschikbare zzp’ers te zien die voldoen aan het gevraagde opleidingsniveau. Het inplannen van de zorgverlener verloopt vervolgens simpel en gebruiksvriendelijk.

Dytter Direct is een service die planners de mogelijkheid biedt om last minute diensten uit te zetten onder alle gekwalificeerde zzp’ers in de regio. De eerste zzp’ers die reageert; krijgt de dienst. Hierbij geeft de organisatie aan voor welk uurtarief ze een dienst uitzetten.

Beide partijen vinken een gewerkte dienst af, zodat de dienst kan worden gefactureerd. Ook dit is ingebouwd in het platform.

Voordelen voor zorgorganisaties

De flexibele schil opvullen voor een betaalbare prijs;

Gekwalificeerde zorgverleners, Dytter doet de screening;

Helpt de planner bij het zoeken en boeken van de meest geschikte zorgverlener;

Open diensten op korte termijn invullen, ook op de dag zelf;

De eerste maand is gratis.

Voordelen voor zelfstandige zorgverleners

Lage boekingsfee;

Ondersteuning bij bepalen concurrerend uurtarief;

Urenregistratie is snel af te handelen;

Informatie over wet- en regelgeving, ondernemerschap, scholing en zorginhoud.

