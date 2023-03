Financieel gezonder door leasen van medische apparatuur

Voor ziekenhuizen en andere medisch specialisten is het een uitdaging om de nieuwste medische apparatuur in huis te halen en toch voldoende financiële speelruimte te hebben. Zij staan onder grote druk om winstgevend te werken. Gelukkig wordt het steeds gemakkelijker om ook in de medische sector te leasen. We spreken met Rick Kaale en Daan van de Ende van Tanita Europe over slimme meetapparatuur, het nut en de financiering.

Interview met Rick Kaale en Daan van den Ende van Tanita Europe

Tanita, de grondlegger van Bioelectrical Impedance Analysis (BIA), levert gegevens door middel van het meten van weerstanden in het lichaam. Tanita heeft ervoor gekozen om naast de B2B-markt zoals ziekenhuizen, klinieken en sportscholen, ook voor consumenten beschikbaar te zijn voor Body Composition Measurament. Rick: ‘Mensen zien niet altijd dat ze een Tanita gebruiken. Dat komt enerzijds door onze Japanse, dus bescheiden, achtergrond en anderzijds doordat sportscholen er vaak hun eigen kast omheen bouwen. Sportschoolbezoekers kennen de naam Tanita van het bonnetje dat eruit komt met de meetuitkomsten, de “bonrol”.’

Opties bieden door leasen

In ziekenhuizen staat dit BIA-apparaat meestal centraal bij de diëtist maar wordt gebruikt door diverse afdelingen in het ziekenhuis, zoals oncologie, cardiologie en nefrologie. Zij hebben er baat bij dat iedereen toegang heeft tot de beste meetapparatuur. Sportscholen zoals Basic-Fit hebben al apparaten in 1200 locaties en daar komen in de nabije toekomst nog 1200 bij. Daan: ‘Een aantal keer per jaar wordt er een weegschaal geleast. Het is voor ons fijn de klant meerdere opties te kunnen bieden. GRENKE, de organisatie die al onze leases regelt, zorgt voor het contract en wij voor de levering. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de garantie, de beantwoording van vragen en het onderhoud.’

GRENKE als samenwerkingspartner

Zowel Tanita als GRENKE hebben vestigingen in heel Europa en voor alle landen is de lease-procedure uniform. Dat is prettig. Rick: ‘GRENKE is goed en je weet dat ze staan voor betrouwbaarheid. Wij weten zeker dat er betaald wordt, en dat is bij een gewone “verkoop” niet altijd zeker.’ Tanita werkt nu ruim 5 jaar samen met GRENKE in Nederland en dat bevalt goed. ‘Vooral fijn’, zegt Rick, ‘dat je makkelijk even je contactpersoon kunt bellen en het niet allemaal via de website hoeft te regelen.’ Hij is erg tevreden over contact met zijn contactpersoon.

Invloed van Corona

Na de Coronapandemie liet de professionele markt een krimp zien terwijl de consumentenmarkt juist sterk groeide. Ook ondersteunen sportscholen hun klanten tegenwoordig meer in het dagelijks leven (zoals begeleiding bij buiten hardlopen). Wel zijn de financiële reserves nu op. Daan: ‘Zeker nu de energiecrisis er nog bovenop is gekomen. Fitnessondernemers zijn daardoor meer afhoudend, zowel voor lease als koop. Bedrijven die leasen doen dat vaak vanuit een visie. Vroeger was alleen het leasen van auto’s gangbaar. Nu wordt er veel meer apparatuur waaronder dus ook veel medische apparatuur geleast. Dat is een trend die is overgewaaid uit Amerika.’

Terugverdienen

Daan: ‘Leasen is heel overzichtelijk. Je kunt heel direct zien dat je zo’n apparaat makkelijk terugverdient. Om break-even te draaien moet je bijvoorbeeld per week 1 meting doen van 25-30 euro. Dan is het makkelijk rekenen en houd je goed overzicht. Ook kunnen medische instellingen na een paar jaar hun oude apparaat omruilen voor de nieuwste modellen met uitgebreidere mogelijkheden. Zo houd je de zorg die je biedt op het hoogste niveau.’

Data moet mensen helpen

Rick en Daan zien bij Tanita Europe een toename van merken die actief zijn in body composition metingen. Die concurrentie pakt positief uit. Daan: ‘We zien dat de hunkering naar data groot is. Wel is de interpretatie daarvan belangrijk, en daar hebben wij de meeste ervaring in. Je wil mensen niet ontmoedigen in hun nieuwe levensstijl doordat het bijvoorbeeld lijkt dat ze niet afvallen. Als blijkt dat ze voornamelijk spiermassa ontwikkelen, is dat veel motiverender. Data moet mensen helpen, niet hinderen.’

Uit het enthousiasme van Rick en Daan blijkt hun drive om mensen te helpen gezonder te worden door informatie. Om de drempel te verlagen zodat meer mensen toegang krijgen tot deze data, kan medisch leasen zeker bijdragen.