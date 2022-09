Hoe houden we de zorg houdbaar?

Het Nederlandse zorglandschap verandert in hoog tempo: het zorgvolume stijgt met 4 procent per jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau. Mensen worden ouder, wonen langer thuis en daarom stijgt de vraag naar extramurale zorg. Covid heeft de afgelopen jaren de problemen meer aan het licht gebracht. “De druk op de zorg is enorm”, zegt Huub Zijlstra, general manager van PostNL Health. “Daarom moeten we kijken hoe we die in de toekomst houdbaar kunnen houden.” Cruciaal is dat de drie elementen van het zorgproces – dat zijn 1. zorg, 2. service en 3. logistiek – worden ontvlochten. Zijlstra: “Dat betekent dat we moeten kijken hoe andere partijen daaraan kunnen bijdragen, zodat de zorg echt bezig is met zorg en veel minder met logistieke handelingen.”

Bewegingen

Want het aandeel van logistiek is groot: zo’n 70 procent van de zorg bestaat uit logistieke handelingen en dat wordt alleen maar meer. “Zorglogistiek is alle bewegingen die rondom een zorgproces nodig zijn. Het gaat vooral om goederen, medisch materiaal en diagnostisch materiaal”, zegt Zijlstra. Daarin verandert veel. Nu zie je nog dat de patiënt zelf veel beweegt, in de toekomst zullen steeds meer zaken naar de patiënt toe bewegen.



Om dat te kunnen, moeten al die bewegingen rondom het zorgproces accuraat en realtime inzichtelijk zijn. Digitalisering en data gaan daarbij helpen.

