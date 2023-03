‘Je kunt in de zorg alleen maar innoveren als je er echt in gelooft’

Jeroen Slootmans is bestuurder van jeugdzorgorganisatie Topaze in Schijndel. Hij is er al jaren van overtuigd dat technologie de zorg kan verbeteren. Van daaruit ontwikkelde hij zo’n acht jaar geleden de Kansband, een armbandje met GPS-tracker voor jongeren die in de gesloten jeugdzorg terecht dreigen te komen. Daarmee is te zien of de jongere bijvoorbeeld op tijd op school komt of naar voetbaltraining gaat. Afhankelijk van de situatie worden automatisch de juiste begeleiders geïnformeerd. “Ik liep al snel tegen de grenzen van de techniek aan”, vertelt Slootmans. “Dat bandje moest je iedere dag opladen. Dat werkte natuurlijk niet. Toen dacht ik: ik ga het zelf doen. Ik heb de hele wereld afgebeld. Uiteindelijk lukte het me – na jaren, enkele rechtszaken en heel veel geld – om een bandje te ontwikkelen dat negen maanden meegaat zonder te hoeven opladen. Dat is uniek op de wereld. We hebben heel veel kennis opgedaan.”

Ervaringen delen

Maar om een stap verder te komen, moest Slootmans ‘volume maken’ en dat is in de jeugdzorg niet mogelijk. Samen met zijn compagnon Martijn van Wageningen besloot hij om de switch te maken naar de ouderenzorg. Jeroen Slootmans: “Dementie is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Daarnaast staat de ouderenzorg veel meer open voor innovaties dan de jeugdzorg. In bijna elke ouderenzorgorganisatie – groot, midden of klein – loopt een innovatiemanager rond. Dat is in de jeugdzorg niet georganiseerd.” De stap leidde tot de ontwikkeling van de Omarmband, eveneens een low energy wearable. Daarmee weten naasten altijd waar een thuiswonende oudere met dementie zich bevindt. Het bandje werd bijzaak. Al snel kwamen Slootmans en zijn compagnon erachter dat een locatiebepaling met een bandje erg handig is, maar eigenlijk was er veel meer behoefte aan een platform waarop professionals en naasten hun ervaringen kunnen delen. Dus ontwikkelde hij CLAIRE, een communicatieplatform dat is gekoppeld aan het EPD of ECD en waarmee via artificial intelligence – met name text analysis – betere inzichten kunnen worden gegenereerd.

Creatief en eigenwijs

De Kansband, de Omarmband en CLAIRE leverden Jeroen Slootmans de Zorgverslimmer award 2023 op. Maar eigenlijk slaat de titel op zijn houding als innovator. Toch is hij zelf een beetje beduusd van alle aandacht rondom zijn persoon. Jeroen Slootmans: “Het moet niet om mij gaan. Ik ben ook maar een middel. Je kunt in de zorg alleen maar innoveren als je er echt in gelooft. Er zijn altijd heel veel personen die samen een idee dragen. Ik werk met mensen die er allemaal voor gaan.” Slootmans kenschetst zichzelf als creatief en eigenwijs. Daarmee botst hij weleens tegen de bestaande structuren – zelfs de structuren die hij zelf heeft bedacht. “Als eigenaar van de jeugdzorgorganisatie begon ik Topaze een beetje in de weg te zitten. Mensen werken hier met hart en ziel, die energie wil ik niet verloren laten gaan. Daarom heb ik besloten om komend jaar een stapje terug te doen en me samen met m’n compagnon helemaal te gaan richten op zorginnovatie. De komende tijd wil ik het platform CLAIRE in een pilot krijgen. Daarvoor moeten nog een aantal componenten worden gebouwd. Per 1 april huren we een klein kantoortje bij Mindlabs in Tilburg – een van de andere genomineerden voor de Zorgverslimmer award 2023. Daar heerst een enorme dynamiek qua kennisdeling! Daar word ik helemaal blij van.”