PostNL brengt medicatie veilig aan huis

De manier van zorg verlenen is onderhevig aan ontwikkelingen. Onder druk van de coronacrisis komen sommige veranderingen in een stroomversnelling. Zorg op afstand kunnen verlenen is daarbij een cruciale factor. Beschikbare capaciteit moet slim worden ingezet en zorg wordt steeds vaker thuis geleverd. Dat geldt ook voor medicatie. Sinds 2016 ontwikkelt PostNL hiervoor verschillende oplossingen op maat. Denk aan het geconditioneerd bezorgen van medicatie of het testen van innovatieve medische drones voor spoedleveringen tussen zorginstellingen.

Medicijnen geconditioneerd thuisbezorgd

PostNL heeft, samen met onder andere Erasmus MC, een betrouwbare oplossing ontwikkeld die het mogelijk maakt om medicijnen volgens GDP-richtlijnen aan huis te bezorgen. Onder de juiste hygiënische omstandigheden en binnen de vereiste temperatuurzone.

De voordelen voor verzender én ontvanger:

De zending wordt thuisbezorgd in een zelfgekozen tijdvak van 2 uur, 6 dagen in de week

Lokaal dezelfde dag of landelijk de volgende dag bezorgd

Levering via een gespecialiseerd distributienetwerk met getrainde bezorgers van PostNL

Alle zendingen zijn te volgen met track & trace

Temperatuurborging door middel van een geconditioneerde box met sensor



Voor meer informatie: http://postnl.nl/health/b2c