Samen van Gom Zorg verlaagt werkdruk in de zorg

Als enig sector georiënteerd schoonmaakbedrijf in Nederland heeft Gom Zorg genoeg ervaring in de zorg. Gom maakt schoon in zowel cure als care. Daarom kennen we de zorg als geen ander en zien we waar we als toegevoegde waarde zijn. We doen dit met Samen, dé totaaloplossing voor het ontzorgen van zorgpersoneel. Met Samen nemen we de werkzaamheden over die niet gerelateerd zijn aan de zorg, zoals het verschonen van beddengoed, de medicijn- of verbandkarren vullen, de keukendienst ondersteunen en vele andere taken. Hiermee verlagen we niet alleen de werkdruk, maar is er ook meer tijd voor cliënten en bespaar je kosten door personeel anders in te zetten.

Totaaloplossing

Samen richt zich op welzijn, facilitair en techniek en biedt daarmee een deskundige totaaloplossing om de werkdruk in de care te verlichten. Bij Gom Zorg werken mensen met hart en ziel voor de zorg. Het tarief van Gom Zorg ligt lager dan van zorgmedewerkers, waardoor er minder personeelskosten zijn.

Groot succes bij Daelzicht

Inmiddels heeft Gom het concept Samen succesvol geïmplementeerd bij meer dan 25 locaties van zorginstelling Daelzicht. Ook hier bleek dat het ontlasten van de zorgmedewerkers in dagelijkse werkzaamheden erg wenselijk was. De Samen-medewerkers voeren inmiddels veel verschillende taken uit. Taken die normaal gesproken ten koste gaan van de zorg van cliënten, maar waar nu tijd voor is.

