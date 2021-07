Slimme zorglogistiek: drie zorgtrends die erom vragen

We worden in Nederland steeds ouder. Dat is onder meer te danken aan verbeterde medische zorg. Die toegenomen levensverwachting legt tegelijkertijd veel druk op de zorg. Het arbeidsaanbod is gering en veel sectoren beconcurreren elkaar op medewerkers. Het kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag vergt vernieuwingen in de organisatie en logistieke operatie van de zorg, meent Huub Zijlstra, sectormanager Health van PostNL. Hij signaleert drie trends die vragen om een slimme zorglogistiek.

Trend 1: Groeiende vraag naar zorg

“De vraag naar zorg groeit al jaren. Afgelopen jaar was de druk op de zorg helemaal hoog door de coronapandemie. Dat bracht ook positieve dingen met zich mee. Het maakte zichtbaar hoe waardevol het is om zorg te verlenen, wat de sector helpt meer werknemers aan zich te binden”, vertelt Zijlstra. Het arbeidsaanbod blijft echter krap. Volgens Zijlstra zijn creatieve oplossingen nodig om de almaar groeiende vraag het hoofd te bieden. “Zorgverlening bestaat naast het leveren van medische zorg, ook uit serviceverlening en logistiek. Wanneer organisaties goed in beeld hebben waar echt zórghanden nodig zijn, biedt dat ruimte om ander werk uit te besteden. Zo is PostNL als specialist in zorglogistiek maximaal toegerust op toe- en aflevering van apparatuur, hulpmiddelen en medicijnen.”

Trend 2: Meer zorg aan huis

Die toe- en aflevering van producten dient zich niet alleen te richten op producenten, retailers en zorgverleners. Mensen gaan voor zorg namelijk lang niet altijd meer naar de huisarts of specialist toe. Steeds vaker leveren organisaties ook zorg bij mensen thuis, zodat je bijvoorbeeld voor bloedafname niet meer de deur uit hoeft. Daarnaast maakt nieuwe technologie het gemakkelijker om zorg op afstand te leveren. Denk ter illustratie aan sensoren om bij diabetespatiënten de insuline te monitoren. De coronacrisis heeft deze ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht en ook deze diensten vragen om slimme zorglogistiek. Zijlstra: “Komt een verpleegkundige dinsdagmorgen een patiënt thuis verzorgen, dan is het belangrijk dat de benodigde hulpmiddelen daar al bezorgd zijn.”

Trend 3: Regie voor de patiënt

Nog een uitdaging in het digitale tijdperk: patiënten verwachten dat zorgverleners en medische leveranciers hen controle geven over leveringen en afspraken. Bij het online boodschappen doen of digitaal boeken van een taxi zijn ze dit al gewend en van de zorg verwachten ze diezelfde service. Kortom, wederom een roep om slimme zorglogistiek; een behoefte waar PostNL met diverse diensten op inspringt. Bij bezorging van medicijnen aan huis hebben mensen bijvoorbeeld de keuze tussen een aantal tijdvakken met een interval van twee uur. En medische hulpmiddelen leveren de bezorgers desgewenst tot over de drempel, oftewel op de plek waar de patiënt het nodig heeft. “Door patiënten hierin te faciliteren en hen de regie te geven, vergroot je hun betrokkenheid bij het zorgproces, wat de kwaliteit van en waardering voor de zorg ten goede komt”, zegt Zijlstra.

Partneren in zorglogistiek

Ziekenhuizen, apotheken, laboratoria, medische groothandels … iedere organisatie heeft haar eigen uitdagingen in serviceverlening en zorglogistiek. Zijlstra: “Bij PostNL onderzoeken we graag met deze organisaties wat voor hen wenselijk is. Zo wilde het Erasmus MC patiënten voorzien van specialistische medicatie, zonder dat die patiënten daarvoor een verre reis naar het ziekenhuis hoeven te maken. Hiervoor hebben we een slimme oplossing ontwikkeld, waarin we de medicijnen in een health box onder de juiste condities bij de patiënt thuis bezorgen. De health box is een mooi voorbeeld van innovatieve, veilige en betrouwbare zorglogistiek; een logistiek die we samen met het ziekenhuis en de poliklinische apotheek secuur hebben opgetuigd.”