Whitepaper – Kansen NHC-verlaging in efficiency, innovatie en verduurzaming

Dit heeft grote gevolgen voor zorginstellingen met intramurale zorg zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en ggz-instellingen. Want met een groeiende ruimtebehoefte, de noodzaak om verouderd vastgoed te onderhouden, te vernieuwen of uit te breiden, strengere duurzaamheidseisen en minder beschikbare (financiële) middelen om gebouwen toekomstbestendig te maken, staan investeringen en de kwaliteit van zorg onder grote druk.

Toch biedt de NHC-verlaging ook kansen. Onder meer in efficiency, innovatie en verduurzaming. In dit whitepaper lees je hoe je met flexibel bouwen deze kansen benut en hoe ZorgSpectrum dat heeft gedaan met haar revalidatiecentrum Ervenstaete zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg.