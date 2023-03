Zorgverslimmers: ‘Nederland kent veel gepassioneerde mensen met oplossingen voor de zorg’

Het winnen van de Zorgverslimmer award gaf de psychiater een enorme boost, zo vertelt Yvette Roke. “Je idee krijgt opeens een hoop publiciteit, ook buiten de ggz, en je wordt een stuk serieuzer genomen. Ik kreeg de kans om te leren van anderen en om gecoacht te worden. Dat heeft heel erg geholpen.” Ieder jaar nomineert Tenzinger 24 Zorgverslimmers, die helpen en inspireren om de uitdagingen in de zorg aan te pakken. Omdat ieder uur telt. Yvette Roke was al trots dat ze daar vorig jaar tussen stond. “Zo vond ik het een grote eer om mede-genomineerd te zijn met Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ bij UMC Utrecht, en Machteld Huber, de grondlegger van Positieve Gezondheid. Dat zijn mensen wiens filosofie ik helemaal onderschrijf.”

Impact

Dit jaar zit ze in de jury, opnieuw een grote eer. Yvette Roke: “Ik denk dat Nederland heel veel slimme en gepassioneerde mensen kent met oplossingen voor de zorg. Ook dit jaar zie ik zoveel goede ideeën en innovaties. De oplossingen zijn heel divers. Ik ga er op letten of de innovaties van lange adem zijn, of ze laagdrempelig zijn en in participatie met de doelgroep ontwikkeld. Daarnaast vind ik het belangrijk dat een oplossing bijdraagt om de schotten in de zorg te overstijgen.” Maar het allerbelangrijkst is dat ze een impact hebben een op grote groep mensen, eigenlijk net als de apps die Yvette Roke samen met haar team en haar cliënten ontwikkelt.

Praktijk

“We kregen de award vorig jaar voor het platform van apps dat we bieden. Onderdeel daarvan is de SAM-app. Dat staat voor Stress Autism Mate. Daar is het allemaal mee begonnen”, vertelt Yvette Roke. “De SAM-app is ontstaan vanuit de praktijk. In de spreekkamer krijg je geen idee van de problemen waar iemand in het dagelijks leven mee worstelt. Stress is daarbij de grootste gemene deler.” SAM meet de persoonlijke ervaringen van de gebruiker door vragen te stellen over diens activiteiten en de daarbij ervaren stress. Op basis daarvan krijgt de gebruiker tips om stress beter te hanteren.

Participatie

“Al onze apps worden ontwikkeld in participatie met onze doelgroep”, legt Yvette Roke uit. “We bevragen zo’n twintig panelleden uitgebreid over wat zij willen en wensen. Daarmee gaan we aan de slag en dat koppelen we terug, net zolang tot we een goed prototype hebben. Dat gaan we vervolgens kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk valideren.”

Apps

Yvette Roke: “Toen we de Zorgverslimmer award wonnen stond het platform nog in haar kinderschoenen. De SAM-app was net af. Inmiddels hebben we er ook een voor jongeren van 12 tot 18 jaar met autisme (SAM junior), een voor onderzoeksdoeleinden gemaakt voor het Nederlands Autisme Register (SAM-NAR) en een app voor onze eigen GGz Centraal medewerkers. Die app heet STAP@Work en is in licentie beschikbaar voor andere bedrijven. STAP@Work verlaagt burn-out klachten na drie weken gebruik met 25 procent. Daarnaast werken we aan een app voor wachtlijstoverbrugging: 1e STAPP. Ook denken we na over een oplossing met pictogrammen, voor doelgroepen die niet kunnen lezen en schrijven. Onze apps zijn al verkrijgbaar in België en worden momenteel Engels, Duits, Oekraïens en Arabisch vertaald, zodat ze in nog meer landen te gebruiken zijn. Wil je meer weten? Mail met sam@ggzcentraal.nl of stapp@ggzcentraal.nl.”