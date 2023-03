Zorgwerk: Power & Love voor continuïteit in zorg en welzijn

CEO Daniëlle van der Brug over een nieuwe manier van denken en doen.

Eerst maar eens: wat doet Zorgwerk precies?

“We leggen ons toe op het leveren van professionals voor onze opdrachtgevers. We zijn actief binnen alle branches van de zorg in heel Nederland.”

Wat is dan jullie missie? Welk vuur hoef je nooit aan te wakkeren, omdat het al vanzelf brandt?

“Zorgwerk is ontstaan uit de zorg, de meeste collega’s op ons kantoor hebben een zorginhoudelijke achtergrond en Zorgwerk is ontstaan uit de behoefte om samen de zorg beter te laten werken.”

En waarin onderscheiden jullie je andere van aanbieders?

“Zorgwerk onderscheidt zich in de markt door een andere manier van denken en doen. Om het grote tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg het hoofd te bieden, volstaat de traditionele aanpak niet. Daarom zijn wij 15 jaar geleden begonnen om het gehele bemiddelingsproces te digitaliseren. Door het platform koppelen we de juiste medewerkers aan de juiste zorgvrager, en verhogen we tevens de effectiviteit voor de organisaties en het werkplezier van medewerkers.”

De media staan vol over het tekort aan vakbekwame mensen in de zorg. Hoe lukt het jullie desondanks te beantwoorden aan de grote vraag naar zorgprofessionals?

“Omdat we onze zorgprofessionals net even wat extra’s bieden in termen van ‘empowerment’.

Wij willen graag de beste werkgever zijn, door het bieden van zelfregie en door persoonlijke ontwikkeling. Ook krijgen we veel positieve feedback over onze betrokkenheid en begeleiding. We zijn 7 dagen per week bereikbaar voor ondersteuning. Wij betalen onze medewerkers overigens conform de cao van de opdrachtgever.”

Hoe dragen jullie bij richting de zorgorganisaties?

“Met ons platform zorgen wij ervoor dat zowel de professional als de zorgaanbieder grip krijgt op zijn planning, financiën en kwaliteit. Dat creëert werkvreugde en draagt bij aan de kwaliteit. Onze dienstverlening werkt kostenbesparend door onder meer de snelheid en de efficiëntie, waarmee wij een hoge voorziening kunnen realiseren mét inachtneming van geldende wet- en regelgeving. Door gebruik van het platform krijgen onze opdrachtgevers de beschikking over één uniform systeem voor de invulling van hun vraag naar flexibele zorgverleners. Onze slimme tools kunnen ook ingezet worden voor de vaste medewerkers van de zorgorganisaties.

Wij vinden het ook belangrijk om er te zijn voor onze opdrachtgevers voor zaken die verband houden met onze dienstverlening. Bijvoorbeeld de renseigneringsplicht of gewijzigde wetgeving.”

Het SER rapport geeft 3 adviezen t.a.v. de arbeidsmarktkrapte in de publieke sectoren, wat is daarop jouw reactie?

“De SER is met een advies gekomen over de aanhoudende arbeidsmarktkrapte in publieke sectoren. Zij stellen dat door de arbeidsmarktkrapte de uitvoering van publieke taken zoals zorg, onderwijs en kinderopvang in de knel komt. Zij komen met drie aanbevelingen waar wij ons volledig op focussen:

Vol inzetten op het nog onbenutte potentieel; Slimmer en innovatiever organiseren van het werk, bijvoorbeeld door de inzet van technologie en procesinnovatie; In nieuw én bestaand beleid veel sterker te sturen op uitvoerbaarheid.

Tot slot, willen medewerkers meer autonomie om hun werk uit te voeren.”

Tot slot: wat drijft jou persoonlijk?

“Om te beginnen vind ik de betrokkenheid bij anderen die je veel in de zorg ziet ontzettend mooi. Als ik opnieuw zou mogen kiezen, zou ik denk ik medicijnen zijn gaan studeren, maar zo is het niet gelopen. Op het moment dat je afhankelijk bent van iemand anders die jou verzorgt, dat is het moment dat je hoopt dat er een organisatie achter zit die goed oplet en geen risico neemt. Je wilt op het moment dat je afhankelijk bent, de ander kunnen vertrouwen. Dat is waar ik mij voor inzet.

Daarnaast ben ik super trots op onze medewerkers. Ik zie veel toewijding om het werk zo goed mogelijk te organiseren. Ik ga iedere dag met veel plezier naar mijn werk, in een sector waarin ik tracht met beperkt beschikbare capaciteit, maximale impact te hebben door innovatief te zijn. Elke dag een stukje beter worden, daar word ik blij van. Het is de mooie combinatie van ‘Power & Love’.”