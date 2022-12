ACM onderzoekt kartelvorming door brancheverenigingen bij contractonderhandelingen

Een van de organisaties die wordt onderzocht, is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), bevestigt een woordvoerder van de NVZ desgevraagd. De vereniging werkt mee aan het onderzoek. Dat kan lang gaan duren, verwacht de zegsman, want de prijsonderhandelingen in de sector zijn complex. De NVZ voorziet ziekenhuizen van “relevante cijfers en feiten” om ze te helpen in de contractonderhandelingen. Bij een overzicht van de gemiddelde prijsstijgingen die voor het komende jaar zijn berekend, schreef de organisatie in oktober: “Het doel van deze factsheet is dat er tussen partijen in elk geval geen discussie dient te zijn over feiten en data.”

Adviezen

Volgens de ACM gaat het om beïnvloeding door brancheorganisaties van de individuele onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor volgend jaar. De ACM heeft meerdere signalen gekregen dat brancheorganisaties van zorgaanbieders sturende informatie aan hun leden sturen. “De signalen suggereren dat brancheorganisaties van zorgaanbieders bijvoorbeeld ‘adviseren’ om een bepaald prijsstijgingspercentage in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars te hanteren”, aldus de woordvoerder van de ACM. “Brancheorganisaties mogen geen informatie verspreiden die de concurrentie belemmeren. Als een brancheorganisatie haar leden adviseert dezelfde prijs te vragen voor een product dan is er sprake van kartelvorming.”

Relatie met IZA

Door het Integraal Zorgakkoord (IZA) zouden zorgaanbieders volgens de ACM het idee kunnen hebben dat er meer mogelijk is. De ACM stelt dat zij de doelstellingen voor samenwerking ondersteunt, ‘zolang de samenwerking ten goede komt aan patiënten in de zorg.’ “Maar de contractonderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten op individuele basis plaatsvinden.”

ACM benadrukt dat ook de uitwerking van de IZA-afspraken binnen de concurrentieregels moeten gebeuren. “Dat staat in verschillende passages in het IZA en daar heeft de ACM ook eerder op gewezen, onder andere in het kader van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling.”

Boordeling informatie

Volgende ACM kan een sturende rol van brancheorganisaties richting hun leden leiden tot hogere prijzen voor zorgverzekeraars en daarmee hogere premies voor verzekerden. “Daarom is die sturing verboden.”

De ACM heeft informatie opgevraagd bij een aantal brancheorganisaties. Die informatie wordt de komende tijd beoordeeld. Daarna stelt de ACM vast of ze doorgaat met het onderzoek of het afsluit. (Skipr/ANP)