Kabinet: Verzekeraars moeten hoge energiekosten zorgaanbieders tegemoetkomen

Zorgverzekeraars moeten zorgaanbieders tegemoet komen voor gestegen energieprijzen. Dat vindt het kabinet, zo blijkt uit een Kamerbrief die deze week is verstuurd. Daarnaast komt het kabinet met 100 miljoen euro aan compensatieregelingen voor aanbieders in de langdurige zorg.

Foto: nevodka.com/stock.adobe.com

Tijdens de contractonderhandelingen met zorgaanbieders moeten zorgverzekeraars maatwerk bieden voor problemen die ontstaan door gestegen energiekosten. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Alleen zorgaanbieders in het domein Zorgverzekeringswet die de stijging van de energiekosten niet zelf kunnen voorkomen met maatregelen of kunnen opvangen met eigen reserves kunnen zich melden bij de zorgverzekeraar.

Oproep voor zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben volgens minister Kuipers en Helder de verantwoordelijkheid om ‘het noodzakelijke te doen om zorgaanbieders te behoeden voor financieel onhoudbare situaties’. In de Kamerbrief over de energiemaatregelen staat: “Ik roep zorgverzekeraars (…) op om in deze uitzonderlijke situaties -waar noodzakelijk- de gesprekken hierover met individuele zorgaanbieders aan te gaan en in de contractonderhandelingen te bekijken of aanvullende ruimte over 2022 moet worden geboden.”

Voorzorgmaatregelen

De overheid neemt wel voorzorgsmaatregelen zodat zorgaanbieders daadwerkelijk tegemoet worden gekomen. Zorgverzekeraars kunnen uiteindelijk voor 70 procent van hun uitgaven om aanbieders tegemoet te komen, worden gecompenseerd uit het Zorgverzekeringsfonds.

De Nederlandse Zorgautoriteit moet toezicht houden op de gang van zaken.

Geen onmiddellijke oplossing

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat in een reactie weten dat het logisch is dat er onderling overleg moet plaatsvinden, maar ook dat deze beslissing geen onmiddellijke oplossing biedt. Daarom blijft de NVZ in gesprek met het ministerie.

Regeling voor langdurige zorg

Voor de langdurige zorg wil het kabinet een regeling voor 2022 beschikbaar stellen. Voor compensatie stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar.

Vergoeding voor mensen met hoge zorgbehoefte

Voor individuele mensen met hoge zorgbehoeften is er een vergoeding voor het energieverbruik veroorzaakt door chronische thuisbeademing, thuisdialyse en zuurstofapparatuur. Verzekeraars bepalen zelf de hoogte van de vergoeding. Het kabinet legt dat niet vast in regelgeving.