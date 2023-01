‘Marktwerking in de zorg is een voorbeeld voor woningmarkt en energiesector’

“Er zijn wel problemen in de zorg, maar niet omdat het stelsel niet goed functioneert”, stelt Bouwmans in gesprek met Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma. Hij wijst op de huidige problemen op de woning- en energiemarkt. “Daar hebben ze niet gedaan aan gereguleerde marktwerking en zie daar nu nog maar eens de greep op terug te krijgen.”

Goed georganiseerd

“De problemen zoals op de woningmarkt kennen we in de zorg helemaal niet. Iedereen heeft zijn verzekering en iedereen kan naar de dokter. Dat is best wel goed georganiseerd”, zegt Bouwmans. De marktwerking in de zorg zou wat hem betreft als voorbeeld kunnen dienen voor hoe je de energiesector en de woningmarkt had moeten regelen.

Historisch perspectief

Bouwmans plaatst de discussie over het stelsel in een historisch perspectief, dat uitgebreid staat beschreven in zijn boek Het Zorgstelsel Ontrafeld. Het huidige stelsel, met een gereguleerde marktwerking en een prominente positie voor de zorgverzekeraars, is in zijn ogen ontstaan als “goed doordacht compromis” tussen zeer verschillende denkrichtingen.

Belangen en meningsverschillen

De eerste pogingen om de twee oude systemen – ziekenfonds en particulier – in elkaar te schuiven, mislukten. “Dat heeft alles te maken met de grote belangen. Er gaat veel geld in om, en er zijn grote meningsverschillen”, zegt Bouwmans. “Dat maakt het heel moeilijk om het stelsel, dat niet goed meer functioneerde, te veranderen. Iedereen was van mening dat het toenmalige stelsel niet lang vol te houden was. Er moest iets veranderen. Zie alleen maar eens het compromis te vinden waarmee alle belangen gediend worden. Dat is feitelijk wel wat er in 2006 gebeurd is met de stelselwijziging.”

Marktwerking van alle tijden

Bovendien wijst Bouwmans erop dat het een misvatting is dat de marktwerking pas in 2006 is ingevoerd. Die was er in zijn optiek altijd al en is het onvermijdelijk dat er een partij is die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Voorheen waren dat de ziekenfondsen, tegenwoordig de zorgverzekeraars. Het is onvermijdelijk dat je in zo’n positie soms op de rem moet trappen en nee moet verkopen. “In die positie ben je altijd de gebeten hond, in elk stelsel”, analyseert Bouwmans. “Je krijgt altijd de vraag: waarom zit die er eigenlijk tussen? Nou, die zit er tussen omdat er ontzettend veel geld in de zorg omgaat en dat op de een of andere manier gestuurd moet worden.”

Tijd rijp voor regulering

De huidige problemen in de zorg wijt Bouwmans dan ook niet aan weeffouten in het stelsel. Wel constateert hij dat in de jaren na invoering van het stelsel onder onafgebroken VVD-bewind de nadruk steeds meer op marktprikkels is komen te liggen. “Het was not done om in die tijd te praten over meer regulering.” Op dat vlak ziet Bouwmans een kentering. “Nu is de tijd daar wel rijp voor, om de balans te herstellen.”

Hij ziet dan ook meer in het bijsturen van het huidige systeem dan in een radicale stelselwijziging. “Per saldo zitten we aan het eind van 150 jaar strijd met een redelijk brede basisverzekering die in hoge mate solidair gefinancierd wordt”, concludeert hij. “Dus bedenk je drie keer voor je bepleit om dit stelsel weer te gaan veranderen.”