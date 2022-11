Minister Helder: Wijkverpleging krijgt wat haar toekomt

De onderschrijding van 1 miljard euro bij wijkverpleging blijft voor een groot deel beschikbaar voor de inkoop van wijkverpleging door de zorgverzekeraars. Dat blijkt uit de beantwoording van minister Helder van vragen van twee Kamerleden over de verliezen in de wijkverpleging.

foto: Mario Arango/Getty Images/iStock

De onderschrijding van 1 miljard euro betekent dat het ministerie elk jaar minder geld uitgeeft aan zorg dan op de begroting staat. In de brief staat ook dat de zorgverzekeraars aan de onderhandelingstafel voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben erkend dat de wijze van contractering in de afgelopen jaren te veel georiënteerd was op doelmatigheid en dat zorgverzekeraars hebben toegezegd dat zij per 2023 IZA-conform gaan inkopen en contracteren.

Kostentool

Een nog te ontwikkelen kostentool moet meer inzicht geven in ‘de juiste match tussen kosten en gehanteerde tarieven’. Deze kostentool komt in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar en kan dus worden ingezet voor IZA-conforme contractering en investeringen in de sector per 2024. Helder: “Ik zal deze afspraken die in het IZA gemaakt zijn nauwgezet volgen.”

Extra omzet

De onderschrijding is nu bijgesteld naar 600 miljoen euro. Helder schrijft in de brief dat het voor de financiële situatie van zorgaanbieders van groot belang is dat de groei van het budgettair kader ten opzichte van de uitgaven in 2022 direct wordt doorvertaald naar de inkoop. Zorgverzekeraars verwachten daardoor ten opzichte van 2022 ten minste 250 miljoen euro – bijna 8 procent – aan extra omzet in de wijkverpleging 2023 te realiseren.

IZA-fonds

Die 250 miljoen euro wordt voor een deel (175 miljoen euro) in de vorm van extra middelen ingezet voor contractering en inkoopafspraken in het reguliere inkoopproces voor de vitalisering van de sector, passende zorg en meer ruimte in de wijk. Het andere deel – gegarandeerd 75 miljoen euro – komt in een IZA-fonds voor wijkverpleging onder gezamenlijke aansturing van Zorgverzekeraars Nederland en de sector.

Grenzen van toegankelijkheid

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) vindt de situatie in de wijkverpleging ‘zorgelijk’. Helder verwijst daarbij naar de publicatie Stand van de Zorg. De NZa ziet dat zorgaanbieders niet alle benodigde zorg aan hun cliënten kunnen bieden en dat zorgaanbieders in de wijkverpleging aanlopen tegen de grenzen van de toegankelijkheid. Helder gaat samen met IGJ en NZa bekijken wat ze kan doen om de problemen ‘in het hier en nu’ op te lossen en ‘handvatten te bieden aan alle zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorginkopers’. Helder: “Het is belangrijk dat voor iedereen die het nodig heeft de zorg toegankelijk blijft.”