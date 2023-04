Subsidiepot [Ont]regel de Zorg overvraagd

Usage: Newspaper 01000 (2022) Usage: Newspaper 01000__ (20220119)

De 11,3 miljoen euro wordt verdeeld over drie rondes. Tot nu toe is bijna 8 miljoen euro verdeeld. Voor de derde en laatste ronde in november is nog iets meer dan 3 miljoen euro beschikbaar bij het ministerie van VWS.

Gemiddeld 85.000 euro

Tot nu toe hebben 371 zorgaanbieders een project ingediend. Het gemiddeld toegekende bedrag tijdens de eerste ronde was bijna 85.000 euro per zorgaanbieder. Bij de eerste ronde hebben 28 zorgaanbieders een subsidie toegekend gekregen. Hoeveel zorgorganisaties in de tweede ronde subsidie hebben gekregen, wordt een dezer dagen bekendgemaakt.

Willekeurige volgorde

Omdat er zoveel aanvragen zijn, wordt er geloot. Dat gaat als volgt: een notaris zet de aanvragen op willekeurige volgorde en daarna worden de projecten van boven naar beneden beoordeeld of ze voldoen aan de voorwaarden. Zo wordt de lijst doorgewerkt tot de subsidie op is.

Apps en platforms

De meeste aanvragers uit de eerste subsidieronde komen uit de ggz, daarna de wijkverpleging, paramedische zorg en medisch-specialistische zorg.

Inhoudelijk gaan veel subsidieaanvragen over ict. Denk aan de invoering van apps, platforms, maar ook de koppeling van verschillende systemen. Ook het invoeren van verbeterde epd’s komt vaak terug, net als het verbeteren van de ‘klantreis’ en de bijbehorende acties, registraties, communicatie, verantwoording en financiën.

Gemengde resultaten

Vorig jaar meldde zorgminister Conny Helder dat het actieplan [Ont]Regel de Zorg ‘voorzichtig en niet in de volle breedte van de zorg’ de ervaren regeldruk heeft verlaagd. Het schrappen van regels verlicht de druk lang niet altijd en nieuwe wet- en regelgeving heeft juist ‘geleid tot méér regeldruk’. Toch besloot ze om een vervolg te geven aan het programma [Ont]regel de Zorg.

Besparen door harmoniseren

Het kabinet verwacht tientallen miljoenen te besparen de komende jaren met het harmoniseren van de verschillende ‘eisen die aan zorgverleners worden gesteld, de verantwoording die zorgverleners moeten afleggen en de eisen waaraan hulpmiddelenaanvragen moeten voldoen’. Deze eisen verschillen momenteel sterk, afhankelijk van de zorgverzekeraar, beroepsvereniging en toezichthouder. Het harmoniseren hiervan ‘leidt direct tot minder administratieve lasten en dus tot tijdswinst en financiële besparingen’, aldus de minister.

In 2023 gaat het om een bezuiniging van 50 miljoen euro, vanaf 2024 gaat dat bedrag naar 130 miljoen euro per jaar.