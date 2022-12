Zorgaanbieder ZGAO bezuinigt op kleinschalig wonen

Brian Jackson / fotolia.com

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie is een woonvorm waarbij vvt-organisaties met zo klein mogelijke groepen van bewoners op een zo individueel mogelijke manier zorg verlenen. Mensen met dementie hebben baat bij een prikkelarme omgeving. Daarom zijn de woningen op de afdelingen waar zij verblijven vaak maximaal voor zes bewoners gebouwd en ingericht. Omdat er wel voldoende toezicht moet zijn, vraagt deze woonvorm om meer personele inzet.

Veel zorgaanbieders hebben volgens ZGAO al langere tijd moeite om dit soort concepten vol te houden en ZGAO ondervindt nu zelf dat het niet meer te doen is. “Kleinschalige woonvormen werden goed ondersteund door kwaliteitsgelden”, zegt bestuurder Pien de Jong, “maar deze worden afgebouwd.” Het gaat bij ZGAO om een ombuiging van twee miljoen op een omzet van veertig miljoen.

Alle fronten meer kosten

Vvt-organisaties hebben hier bovenop te maken met een kostenstijging op praktisch alle fronten. Vanwege het hoge ziekteverzuim moet vaak duur tijdelijk personeel worden ingezet. Daarnaast is er onzekerheid over een eventuele tegemoetkoming vanuit het ministerie van VWS voor de hoge energiekosten.

De Jong: “Onze medewerkers hebben terecht een loonsverhoging gekregen vanuit de cao, maar die is niet volledig gedekt. Daarnaast investeren we structureel in het opleiden van nieuwe medewerkers en ook dit legt fors beslag op de middelen. Tot slot zijn de verbeteringen en nieuwbouw in onze huisvesting ambitieus en vragen om een bedrijfsvoering die leidt tot goede bankratio’s.”

Externe maaltijdleverancier

De cliënten met dementie wonen straks nog steeds in hun eigen groep, met hun eigen buren, verzorgenden en behandelaren, maar het eten en het gebruik van de zitkamers gebeurt wel met een grotere groep bewoners en er wordt gewerkt met een externe maaltijdleverancier in plaats van dat er op de groep wordt gekookt. De Jong vertelt: “Het deed ons pijn om een stuk afscheid te moeten nemen van het kleinschalige. Gelukkig weten we allemaal dat de zorg goed blijft en daarom geloven we in deze aanpak. Ook realiseren we ons allemaal hoe belangrijk een goed sluitende begroting is voor de toekomst.”

Meer werkplezier

Een opvallend voordeel van de nieuwe werkwijze is volgens De Jong de grote toename van het werkplezier voor medewerkers. “Medewerkers geven aan dat ze het echt leuker vinden om in een team te werken dan om alleen of met z’n tweeën op een groep te staan. Dat zien wij ook op onze andere locaties, waar het verloop en verzuim lager is. Ze hebben straks veel meer contact met collega’s en kunnen makkelijker op elkaar terugvallen als de zorg pittig is of als er minder personeel is door ziekte. Het zorgen voor mensen die zware psychogeriatrische zorg nodig hebben kan erg zwaar zijn als je alleen op een groep staat. Dit wordt in de toekomst niet minder met het stijgen van de zorgvraag. Wij vinden dat ook ons werkgeverschap toekomstproof moet zijn. De werkwijze binnen het kleinschalig wonen aanpassen. is niet alleen financieel gedreven.”