Zorgverzekeraars mogen volgend jaar 85 procent verevenen

Schokken beperken

Dat heeft minister Van Ark van Medische Zorg geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Met het besluit wil ze de schokken voor zorgverzekeraars volgend jaar beperken. Ook wil ze daarmee het risico op een extra stijging van de zorgpremie beperken. Eerder dinsdag werd bekend vrijwel alle zorgverzekeraars hebben besloten honderd procent van hun kosten en inkomsten van dit jaar met elkaar te verdelen.

Van Ark is tot het besluit gekomen, omdat ze volgend jaar door de gevolgen van de coronacrisis en door een tweede golf een terugval of juist inhaalvraag in de reguliere zorg ziet. Daarbij komen nog (een deel) van de coronakosten. “Met de kennis van nu kunnen we niet anders dan concluderen dat de kans op afwijkingen tussen realisaties en afwijkingen groter is dan gebruikelijk,” laat ze weten aan de Kamer.

Marktwerking

Van Ark ziet haar beslissing niet als het tijdelijk uitschakelen van marktwerking in de zorg – integendeel: “Bij de keuze en de invulling van deze ex-post maatregelen heb ik een afweging gemaakt tussen het behoud van doelmatigheidsprikkels en het voorkomen van een verstoring van het speelveld tussen zorgverzekeraars.” Ze benadrukt dat het gaat om een eenmalige aanpassing van de verevening.

Ook schrijft de minister van VWS aan de Tweede Kamer dat de uitbraak van het coronavirus voor extra onzekerheden zorgt in de risicoverevening: “Ik wil deze onzekerheden niet eenzijdig bij de zorgverzekeraars neerleggen. Dit om te voorkomen dat de zorgpremie sterker zal stijgen dan noodzakelijkerwijs het geval hoeft te zijn.”