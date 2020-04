Zorgverzekeraars pakken financiële zorgen ziekenhuizen aan met voorschotten

Nu de declaratiestroom van de afgelopen maanden opdroogt, komen liquiditeitsproblemen bij ziekenhuizen na anderhalve maand sinds de corona-uitbraak naderbij. Daarom kunnen ziekenhuizen vanaf mei maandelijkse voorschotten aanvragen. “We willen onzekerheid wegnemen bij hen die in de vuurlinie staan”, zeggen zorgverzekeraarsbestuurders Ab Klink en Akkie Lansberg in een interview met Skipr. Volgens ziekenhuisvoorman Ad Melkert was het hard nodig. “Het water staat ons aan de lippen.”

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken woensdagochtend samen bekend overeenstemming te hebben over voorschotten van maximaal 100 procent van de verwachte omzet voor dit jaar. Dit is een invulling van de aankondiging op 17 maart waarop zorgverzekeraars zeiden adequaat te zullen bevoorschotten. Ziekenhuizen kunnen een aanvraag doen om die maandelijks te ontvangen. De voorschotten blijven beschikbaar tot het nodig is, stellen Ab Klink en Akkie Lansberg, de bestuurders van respectievelijk VGZ en ASR Zorg namens alle zorgverzekeraars binnen ZN. Zij spreken beiden meermaals hun grote waardering uit voor het harde werk dat nu door zorgpersoneel wordt gedaan. Lansberg: “Het is zó mooi om die daadkracht te zien in deze bizarre tijd.”

‘Geen financiële zorgen’

“Ziekenhuizen zijn de zorgorganisaties die het meeste in de wind staan in deze coronacrisis”, zegt Klink. “Aan de ene kant is er een enorme vraaguitval (de helft van de reguliere zorg is stilgevallen, red.), waardoor ze minder kunnen declareren, en aan de andere kant hebben ze het razend druk met de zorg voor mensen die met corona besmet zijn of lijken. Zij moeten er volledig van op aan kunnen dat hun basisinfrastructuur overeind blijft in deze tijd. Ze moeten naast zorgen om de gezondheid van patiënten niet ook nog eens financiële zorgen hebben.”

Dat de voorschotten bij ziekenhuizen pas in mei starten, is omdat dit de eerste maand is dat er geen normale declaratiestroom is, legt Lansberg (ASR Zorgverzekeringen) uit. “Om te zorgen voor continuïteit, bieden we de normale geldstromen aan als voorschotten.”

100 procent

Ziekenhuizen krijgen dus tot 100 procent van de voorspelde omzet. Volgens Klink komen de zorgverzekeraars ‘zo tegemoet aan de reële kosten’. Dit terwijl andere zorgaanbieders (die niet direct zorg bieden aan coronapatiënten) waarschijnlijk binnenkort percentages van 60 tot 85 procent als continuïteitsbijdragen krijgen voorgelegd. Klink denkt toch dat 100 procent bij ziekenhuizen passend is. “Er vallen misschien wel kosten weg aan medicijnen en hulpmiddelen, maar daar komen meerkosten door coronazorg voor in de plaats.”

Akkie Lansberg, ceo ASR Zorgverzekeringen

De voorschotten zullen uiteindelijk verrekend worden met gedane declaraties. Volgens Klink wordt er nu misschien meer uitgekeerd dan gedeclareerd kan worden, maar komt er straks een grote zorgpiek van inhaalvraag aan. “Eigenlijk overbruggen we zo de periode van vraaguitval.”

Volgende stap

De zorgverzekeraars, ziekenhuizen, VWS en toezichthouders overleggen nog over een uiteindelijke continuïteitsbijdrage en de vergoeding van meerkosten door corona (aan bijvoorbeeld beschermingsmiddelen en bezetting op de intensive care). Of die ook 100 procent van de normale omzet of meer bedragen, moet nog blijken. Daar willen ze voor 1 juli uitkomen.

Over de vergoeding van meerkosten worden nog afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Volgens Klink is er ‘zeker begrip voor als de verantwoording van die extra activiteiten niet netjes volgens de formele weg is gegaan’. Daar kunnen wij gezien de bijzondere omstandigheden natuurlijk redelijk mee omgaan.”

‘Niet beter worden van corona’

Klink benadrukt nog eens dat de zorgverzekeraars via deze verstrekking van gelden graag een balans willen zoeken. “We hoeven geen geld te verdienen aan deze coronacrisis. En via deze voorschotten en een continuïteitsbijdrage, willen we graag de reële kosten vergoeden.”

De ziekenhuizen zijn in eerste instantie erg tevreden met de voorschottenregeling, vertelt Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), in een reactie. “Het had geen dag langer moeten duren, want het water staat ons nu echt aan de lippen door de extra uitgaven aan coronazorg en de uitstel van reguliere zorg.” Volgens de ziekenhuisvoorman hebben zorgverzekeraars een constructieve regeling opgetuigd waardoor in ieder geval de salarissen en het vakantiegeld in mei betaald kunnen worden.

Redden

Volgens Melkert zitten de verschillende partijen niet zo ver uit elkaar in de gesprekken over een verdere continuïteitsregeling. “We zijn het erover eens dat geen ziekenhuis in de problemen moet komen door de coronacrisis.”

Hij begrijpt dat ziekenhuizen hun handelingen moeten verantwoorden, maar in die continuïteitsregeling wil Melkert wel een goede methode zien om de zorg voor dit en komend jaar te regelen. “Een zo eenvoudig mogelijke regeling, zodat ziekenhuizen nu niet geconfronteerd worden met grote extra administratieve lasten.”

Aanneemsom

Volgens Melkert zou het werken met een aanneemsom ‘zeker een manier zijn om eruit te komen’. “Het hoeft niet per se op die manier, maar dat weerspiegelt wel een zo simpel mogelijke benadering.”

Ad Melkert, voorzitter van de NVZ.

De NVZ-voorzitter verwacht overigens dat totale kosten in dit jaar en de komende jaren ‘hoger uitkomen dan het huidige budgettair kader’. Hij vindt dat de overheid aan zet is om te kijken hoe de normale kosten van de ziekenhuizen plus alle meerkosten door corona opgevangen kunnen worden. “Daar heb ik minister Van Rijn al over bevraagd.”

Coronabonus

In mei kunnen Melkerts ziekenhuizen dus weer de salarissen betalen vanuit de voorschotten. In de afgelopen weken zijn er ook stemmen op gegaan om zorgpersoneel bonussen te geven voor hun harde werk in deze crisis. Hoe Melkert daarover denkt? “Dat ligt denk ik toch bij de ziekenhuizen zelf. Er worden uiteraard wel gesprekken gevoerd over de lopende cao, ook met de beroepsgroepen van verpleegkundigen. Die wacht ik eerst af.”