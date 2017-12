Coloriet gaat zelf opleiden

Zorgorganisatie Coloriet start het Coloriet College. Samen met ROC Friese Poort Emmeloord/Urk gaat Coloriet de mbo-opleiding Maatschappelijke verzorgende aanbieden.

Coloriet College start met 24 leerplekken en duurt drie jaar. Het laatste jaar is in BBL-traject met salaris en vergoeding van studiekosten. Bovendien is er baangarantie en mogelijkheid intern door te groeien.

De hele opleiding vindt plaats in de praktijk bij Coloriet de Hoven, Laarhof, Laarstaete en Wijkzorg in Lelystad. Ook de docenten van ROC Friese Poort gaan lesgeven op deze zorglocaties. De studenten doen zo ervaring op in de hele keten van verpleeghuiszorg en de wijkzorg. Een vorm van toekomstgericht beroepsonderwijs, waarbij Coloriet inspeelt op de ontwikkeling dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.

1 opleiding, 2 diploma's

Welzijn neemt een belangrijke plek in de opleiding in. Zo leren de toekomstige zorgcollega’s beter in te spelen op de wensen en behoeften van de cliënten. Daarom ontvangen de studenten die de opleiding afronden niet een, maar twee diploma's: naast Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) ook Medewerker Maatschappelijke zorg. ROC Friese Poort bewaakt de eisen van de examinering.